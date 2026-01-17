Prima pagină » Social » Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi

Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi

17 ian. 2026, 20:55, Social
Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi
Stațiunea Bansko din Bulgaria FOTO: Profimedia

Stațiunea bulgărească Bansko a devenit populară în rândul românilor care iubesc să schieze. Turiștii au la dispoziție 70 de kilometri de pârtii, cu grade de dificultate care cresc, pentru toate preferințele, dar și o viață de noapte activă. Creșterile de prețuri s-au resimțit și la vecinii bulgari, însă nu le depășesc pe cele de la noi.

Bansko, situată în munții Pirin, la 160 de kilometri de Sofia, atrage an de an tot mai mulți pasionați de sporturi de iarnă. Din București, drumul se parcurge în aproximativ șapte ore cu mașina. Coada spre telegondolă se întinde pe o lungime de un kilometru și jumătate, iar oamenii stau și o oră și jumătate la coadă pentru a urca pe pârtia dorită, relatează Observator.

Cum sunt prețurile în Bansko

Cazarea pentru un hotel de patru stele costă 460 de euro pentru cinci nopți, iar un schipass de o zi costă 59 de euro. Cine vrea să închirieze echipament poate să o facă direct în limba română.

Un ceai la terasele de acolo costă trei euro, iar pentru iubitorii de vin fiert prețul unui pahar este de șase euro. În Bansko este prezentă și viața de noapte. Chiar dacă tot mai mulți turiști optează pentru Bulgaria când vine vorba despre vacanțele la schi, stațiunile din România rămân o variantă la îndemână pentru cei care vor doar un weekend de distracție.  La Rânca sfârşitul de săptămână a umplut pârtiile. Cazarea la un hotel de patru stele din Rânca costă 832 de lei, iar pentru un skipass de o zi, turiştii plătesc 150 de lei.

„Suntem foarte multi prieteni, ne adunam aici, suntem vreo 55 de baieti, este concediul nostru fara neveste. Am ales aici pentru ca e un domeniu schiabil mult mai mare decât în România. În 2008, când am ajuns aici cu un buget de 350 de euro stăteam o săptămână, cât stau şi acum. Acum am venit cu un buget de 1.000 de euro”, a declarat Valentin Alexandroaie, hairstylist, pentru sursa citată, care vine de 17 ani în Bansko la schi,

Preţurile au crescut şi odată cu trecerea Bulgariei la moneda euro. Dar nu suficient încât să-i sperie pe turişti.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Astronomii au observat o erupție galactică echivalentă cu 10 cvintilioane de bombe cu hidrogen care explodează pe secundă
NEWS ALERT 🚨 Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
21:32
🚨 Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
CONTROVERSĂ George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”
20:59
George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”
FLASH NEWS Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
20:24
Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
SPECTACULOS Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran
20:13
Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran
SPECTACULOS Imagini spectaculoase de la unul dintre cele mai mari festivaluri ale Indiei. Peste 10.000 de femei s-au prins în “dansul fluturilor”
20:09
Imagini spectaculoase de la unul dintre cele mai mari festivaluri ale Indiei. Peste 10.000 de femei s-au prins în “dansul fluturilor”
INEDIT Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei
19:56
Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei

Cele mai noi

Trimite acest link pe