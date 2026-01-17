Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi

Stațiunea bulgărească Bansko a devenit populară în rândul românilor care iubesc să schieze. Turiștii au la dispoziție 70 de kilometri de pârtii, cu grade de dificultate care cresc, pentru toate preferințele, dar și o viață de noapte activă. Creșterile de prețuri s-au resimțit și la vecinii bulgari, însă nu le depășesc pe cele de la noi.

Bansko, situată în munții Pirin, la 160 de kilometri de Sofia, atrage an de an tot mai mulți pasionați de sporturi de iarnă. Din București, drumul se parcurge în aproximativ șapte ore cu mașina. Coada spre telegondolă se întinde pe o lungime de un kilometru și jumătate, iar oamenii stau și o oră și jumătate la coadă pentru a urca pe pârtia dorită, relatează Observator.

Cum sunt prețurile în Bansko

Cazarea pentru un hotel de patru stele costă 460 de euro pentru cinci nopți, iar un schipass de o zi costă 59 de euro. Cine vrea să închirieze echipament poate să o facă direct în limba română.

Un ceai la terasele de acolo costă trei euro, iar pentru iubitorii de vin fiert prețul unui pahar este de șase euro. În Bansko este prezentă și viața de noapte. Chiar dacă tot mai mulți turiști optează pentru Bulgaria când vine vorba despre vacanțele la schi, stațiunile din România rămân o variantă la îndemână pentru cei care vor doar un weekend de distracție. La Rânca sfârşitul de săptămână a umplut pârtiile. Cazarea la un hotel de patru stele din Rânca costă 832 de lei, iar pentru un skipass de o zi, turiştii plătesc 150 de lei.

„Suntem foarte multi prieteni, ne adunam aici, suntem vreo 55 de baieti, este concediul nostru fara neveste. Am ales aici pentru ca e un domeniu schiabil mult mai mare decât în România. În 2008, când am ajuns aici cu un buget de 350 de euro stăteam o săptămână, cât stau şi acum. Acum am venit cu un buget de 1.000 de euro”, a declarat Valentin Alexandroaie, hairstylist, pentru sursa citată, care vine de 17 ani în Bansko la schi,

Preţurile au crescut şi odată cu trecerea Bulgariei la moneda euro. Dar nu suficient încât să-i sperie pe turişti.

Recomandările autorului: