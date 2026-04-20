Criza bate la ușă. Sectorul industrial românesc a înregistrat a patra cea mai mare cădere a producției din UE, arată Eurostat
Potrivit ultimelor date ale Eurostat, sectorul industrial românesc a înregistrat a patra cea mai mare cădere a producției din Uniunea Europeană. O astfel de situație poate arăta că, pentru România, criza bate la ușă.

Prima lună a anului 2026 arată că România înregistrează a patra cea mai mare cădere a producției industriale din UE. Conform ultimelor informații furnizate de biroul european de statistică, poate fi observată o tendință descrescătoare a producției industriale în România. Scăderea este cu 3,9% în ianuarie 2026, arată MEDIAFAX. Datele pot fi consultate în graficul de mai jos.

Această scădere vizibilă, așa cum poate fi observată în graficul de mai sus, reflectă starea economiei statului român. Această cădere a producției afectează direct societatea românească. Printre efecte se numără înghețarea angajărilor în diverse fabrici, precum și concedieri.

Reducerea producției interne conduce la o creștere a dependenței de importuri. În acest mod, sunt accentuate dezechilibrele balanței comerciale. De altfel, sunt generate presiuni asupra cursului valutar. Din perspectivă istorică, contracțiile severe ale producției industriale au precedat, în mod frecvent, episoade de criză economică majoră.

Sursă foto: Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ); Eurostat

