Tabel concedii vară 2026. Iată unde ar trebui să îți petreci concediul în vara acestui an, în funcție de salariul tău actual. Gândul a întocmit un tabel în acest sens și poate fi vizualizat mai jos.

Tabel concedii vară 2026. Gândul a întocmit un tabel care cuprinde venitul net lunar, bugetul estimat pentru un sejur în diverse locații, precum și exemple de locații și activități care pot fi abordate. Primul pe listă este venitul minim de 2.574 de lei. Bugetul estimat per sejur este între 1.500 și 2.500 de lei. La un astfel de venit, de pildă, pot fi luate în considerare activități precum: camping în Vama Veche, drumeții în Munții Apuseni (Breb / Rîmetea) sau weekenduri prelungite la bunici sau prieteni.

Calculul este aferent unei singure persoane.

Varianta venitului net lunar de 3.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 2.500 și 3.500 de lei. Exemple de locații și activități: litoralul românesc (Eforie Sud, Neptun) în regim self-catering sau pensiuni în zona Bran-Moeciu.

Varianta venitului net lunar de 4.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 3.500 și 4.500 de lei. Exemple de locații și activități: Bulgaria (Nisipurile de aur / Albena) sau un city break în Sofia sau Tirana (Albania) cu zbor low-cost.

Varianta venitului net lunar de 5.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 4.500 și 5.500 de lei. Exemple de locații și activități: Turcia (stațiuni mici precum Alanya) sau Grecia continentală (Halkidiki/Thassos) cu transport propriu.

Acum, pot fi luate în considerare și venituri nete mai mari, așa cum se precizează în tabel. De exemplu, varianta venitului net lunar de 15.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 15.000 și 20.000 de lei. Exemple de locații și activități: Bali, Thailanda sau Sri Lanka sau croaziere în Mediterană.

Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Digi24
Cum se consumă corect agheasma mică în Vinerea Luminată, de Izvorul Tămăduirii. Explicațiile preoților
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Click
Mădălin Ionescu, mărturisiri șocante despre problemele cu inima. Alimentul banal care l-a pus pe picioare: „Un miracol”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce transmit luminile de avarii, NEOFICIAL. De la „mulțumesc” până la „las mașina aici două minute”
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care parte a corpului uman nu are niciun scop biologic?
FLASH NEWS Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
10:35
Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical. În ce regiuni din România va ploua cu găleata. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
10:30
Vremea se schimbă radical. În ce regiuni din România va ploua cu găleata. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZA de 10 Luna, misiune imposibilă pentru Rusia? SUA și China accelerează în cursa pentru o nouă aselenizare, Moscova trage cu ochiul de pe margine
10:00
Luna, misiune imposibilă pentru Rusia? SUA și China accelerează în cursa pentru o nouă aselenizare, Moscova trage cu ochiul de pe margine
POLITICĂ Decizie radicală la Paris. Macron anunță o lege dură contra interferențelor străine în alegeri, după precedentele din România și Moldova
09:48
Decizie radicală la Paris. Macron anunță o lege dură contra interferențelor străine în alegeri, după precedentele din România și Moldova
FLASH NEWS FMI reia relațiile cu Venezuela după ani de blocaj în timpul regimului Maduro. Caracasul reintră în jocul financiar cu acces la miliarde de dolari
09:15
FMI reia relațiile cu Venezuela după ani de blocaj în timpul regimului Maduro. Caracasul reintră în jocul financiar cu acces la miliarde de dolari
METEO Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
08:52
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Cele mai noi

Trimite acest link pe