Tabel concedii vară 2026. Iată unde ar trebui să îți petreci concediul în vara acestui an, în funcție de salariul tău actual.

Tabel concedii vară 2026. Gândul a întocmit un tabel care cuprinde venitul net lunar, bugetul estimat pentru un sejur în diverse locații, precum și exemple de locații și activități care pot fi abordate. Primul pe listă este venitul minim de 2.574 de lei. Bugetul estimat per sejur este între 1.500 și 2.500 de lei. La un astfel de venit, de pildă, pot fi luate în considerare activități precum: camping în Vama Veche, drumeții în Munții Apuseni (Breb / Rîmetea) sau weekenduri prelungite la bunici sau prieteni.

Calculul este aferent unei singure persoane.

Unde ar trebui să îți petreci concediul

Varianta venitului net lunar de 3.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 2.500 și 3.500 de lei. Exemple de locații și activități: litoralul românesc (Eforie Sud, Neptun) în regim self-catering sau pensiuni în zona Bran-Moeciu.

Varianta venitului net lunar de 4.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 3.500 și 4.500 de lei. Exemple de locații și activități: Bulgaria (Nisipurile de aur / Albena) sau un city break în Sofia sau Tirana (Albania) cu zbor low-cost.

Varianta venitului net lunar de 5.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 4.500 și 5.500 de lei. Exemple de locații și activități: Turcia (stațiuni mici precum Alanya) sau Grecia continentală (Halkidiki/Thassos) cu transport propriu.

Acum, pot fi luate în considerare și venituri nete mai mari, așa cum se precizează în tabel. De exemplu, varianta venitului net lunar de 15.000 de lei. Se ia în considerare un buget estimat per sejur între 15.000 și 20.000 de lei. Exemple de locații și activități: Bali, Thailanda sau Sri Lanka sau croaziere în Mediterană.

Autorul recomandă: