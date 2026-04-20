Prăbușire a investițiilor din fondurile naționale cu 55%. Ce arată datele de la Ministerul Finanțelor

Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Finanțelor, investițiile din fondurile naționale s-au prăbușit cu 55%, la începutul acestui an. O gaură de 12 miliarde de lei a fost „ascunsă” la finalul lui 2025, iar Guvernul a tăiat fonduri ale proiectelor de dezvoltare. Detaliile se află mai jos.
În data de 28 noiembrie 2025, când a avut loc rectificarea bugetară, Executivul garantase un nivel al investițiilor de 149 de miliarde de lei. Însă, la final de an, datele problemei s-au schimbat. Din bugetul alocat investițiilor, 12 miliarde de lei s-au „evaporat”. Banii respectivi ar fi trebuit să fie investiți nu doar în infrastructură, ci și în zona educației și sănătății, arată MEDIAFAX.
Dar aceste fonduri au fost tăiate cu scopul de a acoperi alte deficiențe ale guvernării. În perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026 poate fi observat un blocaj al investițiilor.
Așa cum se poate observa în graficul de mai sus („Structura cheltuielilor de investiții – milioane lei”), investițiile finanțate direct din buget sunt pe minus cu 3,1 miliarde de lei.
Deficitul nu a putut fi compensat nici de atragerea de fonduri externe. Datele indică faptul că țara noastră înregistrează o tendință mai scăzută (-1,8 miliarde de lei) prin comparație cu ianuarie și februarie 2025.
