Prăbușire a investițiilor din fondurile naționale cu 55%. Ce arată datele de la Ministerul Finanțelor

Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Finanțelor, investițiile din fondurile naționale s-au prăbușit cu 55%, la începutul acestui an. O gaură de 12 miliarde de lei a fost „ascunsă” la finalul lui 2025, iar Guvernul a tăiat fonduri ale proiectelor de dezvoltare. Detaliile se află mai jos.

În data de 28 noiembrie 2025, când a avut loc rectificarea bugetară, Executivul garantase un nivel al investițiilor de 149 de miliarde de lei. Însă, la final de an, datele problemei s-au schimbat. Din bugetul alocat investițiilor, 12 miliarde de lei s-au „evaporat”. Banii respectivi ar fi trebuit să fie investiți nu doar în infrastructură, ci și în zona educației și sănătății, arată MEDIAFAX.

Investițiile finanțate direct din bugetul statului sunt mai mici

Dar aceste fonduri au fost tăiate cu scopul de a acoperi alte deficiențe ale guvernării. În perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026 poate fi observat un blocaj al investițiilor.

Așa cum se poate observa în graficul de mai sus („Structura cheltuielilor de investiții – milioane lei”), investițiile finanțate direct din buget sunt pe minus cu 3,1 miliarde de lei.

Deficitul nu a putut fi compensat nici de atragerea de fonduri externe. Datele indică faptul că țara noastră înregistrează o tendință mai scăzută (-1,8 miliarde de lei) prin comparație cu ianuarie și februarie 2025.

Sursă foto: INS; Shutterstock