Reprezentanții Rheinmetall în România spun că prețurile vehiculelor IFV sunt „aliniate la nivelul pieței”. Unde au confirmat investițiile

Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România, într-un interviu acordat pentru Mediafax, a explicat rolul pe care statul român l-ar putea avea în industria de apărare europeană, odată ce este încheiat un parteneriat cu firma originară din Germania.

Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România, a discutat despre parteneriatul cu firma germană, precum și despre faptul că există o necesitate a consolidării capacitățile de apărare, având în vedere contextul geopolitic din prezent. Interviul a fost acordat, în exclusivitate, pentru MEDIAFAX.

„Parteneriatul cu Rheinmetall a venit ca un pas firesc, fiind rezultatul unei convergențe între experiența noastră de peste trei decenii în colaborări industriale internaționale și valorile de rigoare specifice culturii germane. Contextul geopolitic actual impune o consolidare a capacităților de apărare prin parteneri tehnologici de prim rang.

La Mediaș, am demonstrat deja că avem infrastructura și expertiza necesare pentru a susține proiecte de mare anvergură, precum cele dezvoltate cu JLG/Oshkosh, Nooteboom sau Kromberg&Schubert. Colaborarea cu un lider de talia Rheinmetall reprezintă garanția că România poate trece de la statutul de simplu cumpărător la cel de producător și partener strategic în lanțul de aprovizionare european”, a precizat Nick Stirban.

„Prețurile vehiculelor IFV oferite de Rheinmetall sunt aliniate la nivelul pieței”

În spațiul public au apărut și informații legate de programul de achiziție IFV. S-a spus că programul respectiv ar fi fost redirecționat la un preț mai mare cu 30%. Nick Stirban a demontata aceste speculații, precizând că „prețurile vehiculelor IFV oferite de Rheinmetall sunt aliniate la nivelul pieței”.

„Aceste speculații nu au un fundament si nu reflecta realitatea. Prețurile vehiculelor IFV oferite de Rheinmetall sunt aliniate la nivelul pieței și sunt comparabile cu cele din statele în care compania activează. Procesele de achiziții în domeniul apărării sunt supuse unor monitorizări stricte din partea instituțiilor statului, inclusiv Cancelaria Guvernului și Ministerul Apărării Naționale, care asigură încadrarea în bugetele aprobate și respectarea standardelor de piață. Rheinmetall, asemenea oricărei companii germane de renume, pune accent pe seriozitate și transparență, de la etapa de ofertare până la livrare. Dincolo de costul de achiziție, valoarea reală a propunerii Rheinmetall constă în transferul masiv de tehnologie și în crearea unei baze de producție autohtone. Această industrializare locală transformă o cheltuială bugetară într-o investiție pe termen lung în economia și suveranitatea României”, a continuat Nick Stirban.

Despre vehiculele IFV

Au mai existat speculații că vehiculele IFV nu ar fi produse în România, ci în Ungaria. Reprezentantul Rheinmetall a explicat că afirmațiile sunt nefondate.

„Nu este adevărat, aceste afirmații sunt nefondate. Este esențial să separăm zvonurile de realitatea investițiilor concrete. Rheinmetall a demonstrat deja un angajament ferm față de România, fiind prima companie de acest calibru care a investit în capacități de producție locale înainte de finalizarea procedurilor de achiziție. Obiectivul nostru este clar: dacă produsul va fi selectat de statul român, producția va fi realizată în centrele industriale din România, precum cel de la Mediaș. Avem deja infrastructura pregătită și cerințe de localizare foarte stricte pe care suntem gata să le îndeplinim, asigurând astfel că beneficiile economice rămân în țară. Repet, zvonurile apărute provin din surse lipsite de fundament”, a spus Nick Stirban.

„Singurul proiect negociat în prezent cu Rheinmetall este cel privind fabrica de pulbere de la Victoria”

Nick Stirban a continuat să vorbească despre locurile în care aceste investiții vor fi distribuite, în România.

„Cred că există o anumită confuzie, declarațiile din presa fiind scoase din context. Pentru a corecta informațiile apărute, trebuie subliniat că programele de înzestrare, la care intenționează sa ia parte compania Rheinmetall, se află în continuare în faze active de derulare și negociere. Singurul proiect negociat în prezent cu Rheinmetall este cel privind fabrica de pulbere de la Victoria.

În cadrul negocierilor pentru acest proiect, am întâlnit în echipa guvernamentală un ministru exigent, care a reprezentat ferm interesele statului român. Această abordare riguroasă este firească și necesară atunci când vorbim despre securitatea națională. Indiferent de contextul politic sau instituțional, dialogul nostru rămâne axat pe soluții tehnice și pe livrarea de valoare pentru industria de apărare a României. În acest context, afirmațiile apărute recent în mass-media nu reflectă realitatea”, a spus reprezentantul Rheinmetall.

„Compania are în vedere investiții semnificative în România”

Reprezentantul companiei a mai fost întrebat de ce consideră că Rheinmetall este partenerul potrivit pentru industria de apărare a statul român. El a menționat că Germania reprezintă „motorul industrial al Europei” și că este, de altfel, „cel mai important partener economic al României”. Investițiile vor fi distribuite la nivel național, de la Satu Mare, Mediaș, Victoria și până la Mangalia.

„În primul rând, Germania este motorul industrial al Europei și, totodată, cel mai important partener economic al României. Rheinmetall reprezintă, în prezent, unul dintre cele mai puternice grupuri tehnologice europene, iar transferul de tehnologie germană de înalt nivel este esențial pentru dezvoltarea industriei de apărare din România. Compania are în vedere investiții semnificative în România, nu doar pentru producția destinată pieței interne, ci și pentru export la nivel european. Acestea includ dezvoltarea unor facilități precum fabrici de pulbere, de muniție, extinderea producției de vehicule și chiar posibila achiziție a unui șantier naval. Impactul economic este considerabil: crearea a mii de locuri de muncă și oportunitatea revenirii în țară pentru românii din diaspora, în condiții comparabile cu cele din străinătate. Investițiile vor fi distribuite la nivel național, de la Satu Mare, Mediaș, Victoria și până la Mangalia, evitând concentrarea într-o singură zonă. De asemenea, aceste inițiative vor stimula dezvoltarea altor sectoare, precum construcțiile, și vor valorifica sinergiile cu industria automotive, deja consolidată în România. Un alt avantaj major îl reprezintă reziliența lanțului de aprovizionare, specifică industriei germane. Cred ca tărie în acest parteneriat și în beneficiile aduse țării noastre”, a conchis Nick Stirban.

Sursă foto: Mediafax Foto