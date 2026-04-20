Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului. La două ore de la votul exprimat de Partidul Social Democrat, Dominic Fritz, președintele USR, a susținut o conferință de presă în care a fost dezbătut subiectul zilei- decizia PSD de a-i retrage lui Ilie Bolojan sprijinul politic.

La puțin timp după vot, USR a ținut o conferință de presă în care a transmis că PSD a declanșat una dintre cele mai mari crize politice din istoria României.

Vezi galeria foto
4 poze

”PSD a dat impresia că se bucură să distrugă ceva și să declanșeze una dintre cele mai grave crize politice din istoria României. Au spus că este un moment al adevărului, dar adevărul este că am auzit cam multe minciuni astăzi, iar PSD nu este victima atacurilor. Deciziile în această coaliție s-au luat împreună, în consens, și au fost multe decizii care au întârziat pentru că am acceptat ca și PSD să fie de acord. PSD a fost de acord când a fost vorba să creștem taxele, dar acum, în acest moment, dintr-o dată dezertează. Este o minciună mare că această criză politică ar fi pentru români; această criză este declanșată de PSD strict în interesul propriu. PSD se minte singur, crezând că este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României; este ca o pisică care se uită în oglindă și vede un leu”, a declarat Frtiz.

”USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă. Nu văd niciun motiv să demisioneze Ilie Bolojan”, a declarat Frtiz.

Grindeanu: ”Vă asigur că în conformitate cu ce ați votat, în zilele următoare vom acționa”

  • „Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile – plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, a fost întrebarea la care au răspuns social democrații.

Imediat după vot, Sorin Grindeanu a dat asigurări că va acționa, în zilele următoare, în conformitate cu rezultatul votului: ”După acest vot, nu mai este loc de altceva. Vă asigur că în conformitate cu ce ați votat, în zilele următoare vom acționa. Vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi”, a spus Grindeanu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan se leagă cu lanțuri de scaunul de premier, după ce PSD i-a retras sprijinul: „Vom continua să asigurăm guvernarea”
21:00
Ilie Bolojan se leagă cu lanțuri de scaunul de premier, după ce PSD i-a retras sprijinul: „Vom continua să asigurăm guvernarea”
SCANDAL Nicușor Dan a refuzat să răspundă la una dintre întrebările lui Marian Ceaușescu. Cu ce l-a enervat protestatarul de i-a întors spatele președintele
18:39
Nicușor Dan a refuzat să răspundă la una dintre întrebările lui Marian Ceaușescu. Cu ce l-a enervat protestatarul de i-a întors spatele președintele
DISCURS Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
18:37
Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
ULTIMA ORĂ Mitingul Pro-Bolojan aproape că s-a terminat. Piața Victoriei s-a golit înainte de a se umple. Ultimii oameni se pregătesc să plece
18:07
Mitingul Pro-Bolojan aproape că s-a terminat. Piața Victoriei s-a golit înainte de a se umple. Ultimii oameni se pregătesc să plece
GUVERN Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
17:49
Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
VIDEO Nicușor Dan, la interogatoriu. Cum a explicat președintele prezența la Curtea de Apel București, la solicitarea Gândul
17:41
Nicușor Dan, la interogatoriu. Cum a explicat președintele prezența la Curtea de Apel București, la solicitarea Gândul
Mediafax
O nouă forță a naturii remodelează planeta
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Care sunt șansele să găsești vreodată un mesaj într-o sticlă?
FLASH NEWS Dominic Fritz susține că ”nu există niciun motiv ca Ilie Bolojan să demisioneze”: USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă
21:50
Dominic Fritz susține că ”nu există niciun motiv ca Ilie Bolojan să demisioneze”: USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă
FLASH NEWS Prima reacție publică din România la distrugerea statuii lui Iisus Hristos, în Liban. Ce a spus George Simion
21:22
Prima reacție publică din România la distrugerea statuii lui Iisus Hristos, în Liban. Ce a spus George Simion
ECONOMIE Reprezentanții Rheinmetall în România spun că prețurile vehiculelor IFV sunt „aliniate la nivelul pieței”. Unde au confirmat investițiile
21:22
Reprezentanții Rheinmetall în România spun că prețurile vehiculelor IFV sunt „aliniate la nivelul pieței”. Unde au confirmat investițiile
CONTROVERSĂ Acuzații din Estonia la adresa lui Zelenski. De ce spun liderii de la Talinn că președintele ucrainean vorbește ca Vladimir Putin
21:12
Acuzații din Estonia la adresa lui Zelenski. De ce spun liderii de la Talinn că președintele ucrainean vorbește ca Vladimir Putin
CONTROVERSĂ Keir Starmer se apără în Parlamentul britanic: numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA a fost „o eroare de judecată”
20:39
Keir Starmer se apără în Parlamentul britanic: numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA a fost „o eroare de judecată”
FLASH NEWS Lia Olguța Vasilescu anunță că miniștrii PSD îsi vor da demisia în 2-3 zile maxim, dacă Bolojan nu își depune mandatul
20:31
Lia Olguța Vasilescu anunță că miniștrii PSD îsi vor da demisia în 2-3 zile maxim, dacă Bolojan nu își depune mandatul

Cele mai noi

Trimite acest link pe