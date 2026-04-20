Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului. La două ore de la votul exprimat de Partidul Social Democrat, Dominic Fritz, președintele USR, a susținut o conferință de presă în care a fost dezbătut subiectul zilei- decizia PSD de a-i retrage lui Ilie Bolojan sprijinul politic.
La puțin timp după vot, USR a ținut o conferință de presă în care a transmis că PSD a declanșat una dintre cele mai mari crize politice din istoria României.
- „Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile – plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, a fost întrebarea la care au răspuns social democrații.
Imediat după vot, Sorin Grindeanu a dat asigurări că va acționa, în zilele următoare, în conformitate cu rezultatul votului: ”După acest vot, nu mai este loc de altceva. Vă asigur că în conformitate cu ce ați votat, în zilele următoare vom acționa. Vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi”, a spus Grindeanu.