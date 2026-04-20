Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului. La două ore de la votul exprimat de Partidul Social Democrat, Dominic Fritz, președintele USR, a susținut o conferință de presă în care a fost dezbătut subiectul zilei- decizia PSD de a-i retrage lui Ilie Bolojan sprijinul politic. PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce spune USR La puțin timp după vot, USR a ținut o conferință de presă în care a transmis că PSD a declanșat una dintre cele mai mari crize politice din istoria României.

”PSD a dat impresia că se bucură să distrugă ceva și să declanșeze una dintre cele mai grave crize politice din istoria României. Au spus că este un moment al adevărului, dar adevărul este că am auzit cam multe minciuni astăzi, iar PSD nu este victima atacurilor. Deciziile în această coaliție s-au luat împreună, în consens, și au fost multe decizii care au întârziat pentru că am acceptat ca și PSD să fie de acord. PSD a fost de acord când a fost vorba să creștem taxele, dar acum, în acest moment, dintr-o dată dezertează. Este o minciună mare că această criză politică ar fi pentru români; această criză este declanșată de PSD strict în interesul propriu. PSD se minte singur, crezând că este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României; este ca o pisică care se uită în oglindă și vede un leu”, a declarat Frtiz.

”USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă. Nu văd niciun motiv să demisioneze Ilie Bolojan”, a declarat Frtiz.

Grindeanu: ”Vă asigur că în conformitate cu ce ați votat, în zilele următoare vom acționa”