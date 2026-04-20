Într-un interviu televizat, Volodimir Zelenski a declarat că restricțiile de internet impuse de Moscova cetățenilor ruși ar putea fi legate de mobilizarea pentru un atac asupra țărilor baltice. Potrivit politicienilor estonieni, Zelenski a repetat astfel o narațiune a Kremlinului, iar o astfel de retorică nu facilitează cooperarea.

Într-un interviu difuzat duminică, președintele ucrainean a declarat că Rusia a blocat accesul la internet pentru cetățenii săi nu pentru a suprima mesajele antiguvernamentale, ci pentru a preveni indignarea publică care ar putea apărea în urma unei mobilizări la scară largă. Potrivit ipotezei lui Zelenski, o astfel de mobilizare în masă ar putea fi urmată de un atac la scară largă asupra Ucrainei sau, alternativ, asupra statelor baltice.

Întrebat în același interviu televizat dacă NATO ar invoca Articolul 5, care prevede apărarea colectivă, în cazul în care statele baltice ar fi atacate, Zelenski a părut sceptic.

„Cred că poate nu toate țările ar dori să sprijine [statele baltice], dar, în opinia mea, țările NATO nu au de ales, altfel NATO nu va mai exista. Trebuie să acționeze împreună și să răspundă la ceea ce ar putea face Putin”, a spus Zelenski.

Zelenski a menționat în nenumărate rânduri că următoarea țintă a Rusiei vor fi statele baltice. Potrivit ministrului estonian de externe, Margus Tsahkna, astfel de declarații ale unui aliat nu facilitează cooperarea. De asemenea, acesta a spus că nu există niciun adevăr în spatele remarcilor președintelui ucrainean.

„În primul rând, astfel de declarații nu corespund informațiilor noastre sau evaluărilor noastre despre amenințările externe. Nu vedem Rusia concentrându-și forțele sau pregătindu-se în vreun fel să atace militar NATO sau statele baltice. Dimpotrivă, este opusul. Rusia nu se află într-o poziție foarte puternică pe frontul ucrainean și nici din punct de vedere economic”, a spus Tsahkna.

Marko Mihkelson, membru al Partidului Reformist și șef al Comisiei pentru afaceri externe, a declarat că nu este prima dată când conducerea Ucrainei vorbește despre statele baltice ca fiind următoarea țintă a Rusiei.

„E ca și cum s-ar arăta cu degetul spre Europa: uite, dacă ajungem într-o poziție mai slabă sau pierdem, voi veți fi următorii – în special statele baltice. Acest lucru este în mod clar tulburător și întărește narațiunea Rusiei conform căreia ea câștigă, avansează, în timp ce voi vă retrageți și pierdeți”, a spus Mihkelson.

Potrivit lui Martin Helme, liderul partidului EKRE, nu este nimic nou în mesajul lui Zelenski de duminică. Scopul președintelui ucrainean este acela de a genera un climat de frică care să-i determine pe aliați să-i furnizeze mai multe echipamente militare.

„A-i împinge pe oameni într-un stres și o frică nesfârșite nu mai funcționează, în cele din urmă, pentru a-i determina pe toți să acționeze într-un mod mai concentrat pentru a evita amenințarea războiului sau pentru a planifica mai bine; s-a transformat într-o retorică agitată”, a spus Helme.

