Acuzații din Estonia la adresa lui Zelenski. De ce spun liderii de la Talinn că președintele ucrainean vorbește ca Vladimir Putin

Acuzații din Estonia la adresa lui Zelenski. De ce spun liderii de la Talinn că președintele ucrainean vorbește ca Vladimir Putin

Acuzații din Estonia la adresa lui Zelenski. De ce spun liderii de la Talinn că președintele ucrainean vorbește ca Vladimir Putin

Într-un interviu televizat, Volodimir Zelenski a declarat că restricțiile de internet impuse de Moscova cetățenilor ruși ar putea fi legate de mobilizarea pentru un atac asupra țărilor baltice. Potrivit politicienilor estonieni, Zelenski a repetat astfel o narațiune a Kremlinului, iar o astfel de retorică nu facilitează cooperarea.

Într-un interviu difuzat duminică, președintele ucrainean a declarat că Rusia a blocat accesul la internet pentru cetățenii săi nu pentru a suprima mesajele antiguvernamentale, ci pentru a preveni indignarea publică care ar putea apărea în urma unei mobilizări la scară largă. Potrivit ipotezei lui Zelenski, o astfel de mobilizare în masă ar putea fi urmată de un atac la scară largă asupra Ucrainei sau, alternativ, asupra statelor baltice.

Întrebat în același interviu televizat dacă NATO ar invoca Articolul 5, care prevede apărarea colectivă, în cazul în care statele baltice ar fi atacate, Zelenski a părut sceptic.

„Cred că poate nu toate țările ar dori să sprijine [statele baltice], dar, în opinia mea, țările NATO nu au de ales, altfel NATO nu va mai exista. Trebuie să acționeze împreună și să răspundă la ceea ce ar putea face Putin”, a spus Zelenski.

Zelenski a menționat în nenumărate rânduri că următoarea țintă a Rusiei vor fi statele baltice. Potrivit ministrului estonian de externe, Margus Tsahkna, astfel de declarații ale unui aliat nu facilitează cooperarea. De asemenea, acesta a spus că nu există niciun adevăr în spatele remarcilor președintelui ucrainean.

„În primul rând, astfel de declarații nu corespund informațiilor noastre sau evaluărilor noastre despre amenințările externe. Nu vedem Rusia concentrându-și forțele sau pregătindu-se în vreun fel să atace militar NATO sau statele baltice. Dimpotrivă, este opusul. Rusia nu se află într-o poziție foarte puternică pe frontul ucrainean și nici din punct de vedere economic”, a spus Tsahkna.

Margus Tsahkna, Ministru al Afacerilor Externe din Estonia

Marko Mihkelson, membru al Partidului Reformist și șef al Comisiei pentru afaceri externe, a declarat că nu este prima dată când conducerea Ucrainei vorbește despre statele baltice ca fiind următoarea țintă a Rusiei.

„E ca și cum s-ar arăta cu degetul spre Europa: uite, dacă ajungem într-o poziție mai slabă sau pierdem, voi veți fi următorii – în special statele baltice. Acest lucru este în mod clar tulburător și întărește narațiunea Rusiei conform căreia ea câștigă, avansează, în timp ce voi vă retrageți și pierdeți”, a spus Mihkelson.

Marko Mihkelson, membru al Parlamentului estonian

Potrivit lui Martin Helme, liderul partidului EKRE, nu este nimic nou în mesajul lui Zelenski de duminică. Scopul președintelui ucrainean este acela de a genera un climat de frică care să-i determine pe aliați să-i furnizeze mai multe echipamente militare.

„A-i împinge pe oameni într-un stres și o frică nesfârșite nu mai funcționează, în cele din urmă, pentru a-i determina pe toți să acționeze într-un mod mai concentrat pentru a evita amenințarea războiului sau pentru a planifica mai bine; s-a transformat într-o retorică agitată”, a spus Helme.

Martin Helme, membru al Parlamentului Estoniei

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Keir Starmer se apără în Parlamentul britanic: numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA a fost „o eroare de judecată”
20:39
Keir Starmer se apără în Parlamentul britanic: numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA a fost „o eroare de judecată”
TENSIUNI Guvernul de la Berlin a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a denunța „amenințările directe din partea Rusiei împotriva Germaniei”
20:24
Guvernul de la Berlin a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a denunța „amenințările directe din partea Rusiei împotriva Germaniei”
FLASH NEWS Donald Tusk spune că va ajuta Ungaria să restabilească legăturile cu UE. Peter Magyar are la dispoziție trei luni să recupereze fondurile europene
19:27
Donald Tusk spune că va ajuta Ungaria să restabilească legăturile cu UE. Peter Magyar are la dispoziție trei luni să recupereze fondurile europene
TENSIUNI Emmanuel Macron: „Navele Franței n-au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz”
18:47
Emmanuel Macron: „Navele Franței n-au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz”
CONTROVERSĂ Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
18:09
Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
FLASH NEWS Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
17:59
Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
Mediafax
O nouă forță a naturii remodelează planeta
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Care sunt șansele să găsești vreodată un mesaj într-o sticlă?
FLASH NEWS Dominic Fritz susține că ”nu există niciun motiv ca Ilie Bolojan să demisioneze”: USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă
21:50
Dominic Fritz susține că ”nu există niciun motiv ca Ilie Bolojan să demisioneze”: USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă
FLASH NEWS Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
21:26
Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
FLASH NEWS Prima reacție publică din România la distrugerea statuii lui Iisus Hristos, în Liban. Ce a spus George Simion
21:22
Prima reacție publică din România la distrugerea statuii lui Iisus Hristos, în Liban. Ce a spus George Simion
ECONOMIE Reprezentanții Rheinmetall în România spun că prețurile vehiculelor IFV sunt „aliniate la nivelul pieței”. Unde au confirmat investițiile
21:22
Reprezentanții Rheinmetall în România spun că prețurile vehiculelor IFV sunt „aliniate la nivelul pieței”. Unde au confirmat investițiile
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan se leagă cu lanțuri de scaunul de premier, după ce PSD i-a retras sprijinul: „Vom continua să asigurăm guvernarea”
21:00
Ilie Bolojan se leagă cu lanțuri de scaunul de premier, după ce PSD i-a retras sprijinul: „Vom continua să asigurăm guvernarea”
FLASH NEWS Lia Olguța Vasilescu anunță că miniștrii PSD îsi vor da demisia în 2-3 zile maxim, dacă Bolojan nu își depune mandatul
20:31
Lia Olguța Vasilescu anunță că miniștrii PSD îsi vor da demisia în 2-3 zile maxim, dacă Bolojan nu își depune mandatul

Cele mai noi

Trimite acest link pe