Lia Olguța Vasilescu anunță că miniștrii PSD îsi vor da demisia în 2-3 zile maxim, dacă Bolojan nu își depune mandatul

Lia Olguța Vasilescu a declarat că miniștrii PSD sunt pregătiți să își dea demisia dacă Ilie Bolojan nu își depune mandatul. Primarul Craiovei a transmis că Nicușor Dan este singurul care poate să numească un alt premier. Aceasta a menționat că Partidul Social Democrat nu mai poate sta la masă cu un premier care și-a numit partenerii de guvernare ”șobolani”.

”Nicușor Dan trebuie să convoace toate partidele parlamentare și să constate care este principala majoritate”

”Miniștrii PSD își vor da demisia în următoarele 2-3 zile”, a anunțat aceasta.

Lia Olguța Vasilescu a menționat că PSD a asistat la multe discuții în care Bolojan ar fi menționat ”Dacă nu faceți ca mine, plec”. Referitor la declarațiile premierului cu privire la faptul că nimeni nu s-ar fi înghesuit să preia mandatul de prim-ministru, aceasta a declarat că nici nu s-a pus problema ca PSD să pună un ministru.

”Nu cred că este o condiție pe care trebuie să o pună PSD. Nu PSD decide cine primește mandatul ca să facă un alt guvern, ci președintele României. Singurul care poate să nominalizeze un premier este Nicușor Dan. Ce să promitem, din moment ce nu este la noi această decizie? Ce să promitem noi?

Nicușor Dan trebuie să convoace toate partidele parlamentare și să constate care este principala majoritate. Eu n-am nimic personal cu Ilie Bolojan, l-am simpatizat, dar am văzut cum a lucrat în coaliție. Dumneavoastră ați mai sta la masă cu cineva care vă face șobolani? Am asistat la foarte multe ședințe de coaliție. De fiecare dată același lucru: dacă nu faceți ca mine, îmi dau demisia. Când am văzut că nu suntem băgați în seamă cu absolut nimic, în condițiile în care am câștigat alegerile… Acum tot aflu că nu s-a înghesuit nimeni să fie prim-ministru, dar nici nu s-a pus problema să pună PSD prim-ministru”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

SURSA VIDEO: Antena 3 CNN

