Keir Starmer se apără în Parlamentul britanic: numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA a fost „o eroare de judecată”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a adresat luni parlamentarilor britanici cărora le-a spus că numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în Statele Unite la începutul anului 2025 a fost o eroare de judecată, scrie The New York Times. Lordul Mandelson, o figură centrală a Partidului Laburist britanic, a devenit subiectul unor acuzații grave datorită legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein.

În luna februarie, Peter Mandelson a fost arestat de poliția britanică și pus sub acuzare pentru „abateri în exercitarea unei funcții oficiale” și abuz în serviciu. În 2009, în timp ce era ministru, Mandelson i-ar fi divulgat lui Jeffrey Epstein date guvernamentale secrete. De asemenea, el ar fi sugerat ca Epstein să folosească influența sa asupra băncii JP Morgan pentru a „amenința ușor” ministrul de finanțe de atunci.

Scandalul din jurul acestuia s-a amplificat după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat mai multe documente și imagini indecente cu Mandelson și anturajul lui Epstein.

Luni, Keir Starmer a recunoscut parlamentarilor britanici că a făcut o eroare de judecată prin numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington. Numit în funcție la începutul anului 2025, Mandelson nu a trecut inițial de verificările de securitate.

Starmer le-a spus parlamentarilor că nu a fost informat de avizul negativ dat de echipa de verificare a Ministerului de Externe britanic cu privire la Mandelson. Această recomandare a fost respinsă de oficialii Ministerului de Externe, a declarat biroul prim-ministrului săptămâna trecută, și niciun ministru nu a fost informat.

„Aceasta este o informație pe care ar fi trebuit să o am cu mult timp în urmă”, a spus Starmer în discursul său de luni. „Sunt informații pe care aveam dreptul să le cunosc”, a spus premierul britanic. Dacă aceste recomandări i se aduceau la cunoștință încă de la început, Starmer nu ar fi continuat cu numirea lui Mandelson în funcția de ambasador.

Funcția lui Starmer, în pericol

Kemi Badenoch, liderul Partidului Conservator, a declarat vineri că Starmer ar trebui să demisioneze, adăugând: „Nu mai pot exista mușamalizări, scuze sau întârzieri”.

Recomandările autorului: