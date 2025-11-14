Prima pagină » Economie » ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate

ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate

Mihai Tănase
14 nov. 2025, 09:30, Economie
ECONOMIA britanică trage puternic
Foto: Profimedia images

Economia Regatului Unit merge cu „frâna de mână” trasă la maximum, înregistrând o creștere de doar 0,1% în trimestrul al treilea, mult sub așteptările analiștilor și în scădere față de trimestrul precedent. Sectoarele „tractor” ale economiei britanice sunt acum într-o scădere abruptă înaintea bugetului de toamnă.

Economia Marii Britanii a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Național de Statistică, scrie Economedia.ro.

Creșterea este sub așteptările economiștilor chestionați de Reuters, care mizau pe 0,2%, și vine după un plus de 0,3% în trimestrul doi. La nivel lunar, economia s-a contractat cu 0,1% în septembrie, după o stagnare în august (revizuită de la +0,1%). Datele arată că zone-cheie precum serviciile și construcțiile au încetinit în raport cu trimestrul anterior.

„Creșterea s-a temperat și mai mult în al treilea trimestru, serviciile și construcțiile fiind mai slabe decât în perioada anterioară. Producția a înregistrat o nouă contracție”, a declarat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

Producția auto și industria farmaceutică, puternic afectate

ONS arată că industria manufacturieră a fost principala sursă a slăbiciunii economiei britanice. Un atac cibernetic asupra Jaguar Land Rover a dus la oprirea producției timp de cinci săptămâni, afectând puternic segmentul auto. Producția a scăzut considerabil în septembrie, în paralel cu declinul din sectorul farmaceutic.

Aceste date sumbre pentru economia din Regat vin cu doar câteva zile înainte de prezentarea bugetului de toamnă, programat pentru 26 noiembrie. Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, este așteptat să anunțe noi creșteri de taxe pentru acoperirea deficitului bugetar, măsuri care ar putea frâna consumul.

Există totuși speranțe că economia ar putea primi un impuls înainte de sărbători, dacă Banca Angliei va decide reducerea dobânzilor pe 18 decembrie. Instituția a păstrat recent ratele neschimbate, guvernatorul Andrew Bailey afirmând că banca așteaptă noi date privind inflația și piața muncii.

Reeves a declarat că bugetul va urmări „decizii corecte” pentru consolidarea economiei și reducerea listelor de așteptare din sistemul medical, a datoriei publice și a costului vieții.

Analiștii economici consideră că rezultatul slab al PIB-ului intensifică discuțiile privind măsurile necesare pentru a repune economia pe linia de plutire. Activitatea imobiliară, esențială pentru creșterea pe termen lung, ar putea fi afectată de eventuale creșteri de taxe în a doua parte a anului viitor.

Șefa Aviva, Amanda Blanc, spune că mediul economic are nevoie urgentă de claritate.

„Poți gestiona certitudinea, ceea ce nu poți gestiona este speculația”, a declarat aceasta.

Unii economiști, precum Rob Wood de la Pantheon Macroeconomics, se așteptau deja la o reducere a dobânzilor în decembrie, indiferent de evoluția PIB-ului, în contextul unui buget posibil restrictiv. Totuși, Wood avertizează că reziliența actuală a economiei ar putea limita spațiul pentru noi reduceri ale dobânzilor în 2026.

Citește și

ECONOMIE BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
09:05
BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
ECONOMIE SUA şi Elveţia, aproape de un acord istoric. Tarifele comerciale ar putea scădea de la 39% la 15%
09:35, 12 Nov 2025
SUA şi Elveţia, aproape de un acord istoric. Tarifele comerciale ar putea scădea de la 39% la 15%
ULTIMA ORĂ Lukoil oprește, după 16 ani, producția de pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Totul din cauza sancțiunilor lui Trump
15:46, 10 Nov 2025
Lukoil oprește, după 16 ani, producția de pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Totul din cauza sancțiunilor lui Trump
ECONOMIE Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
10:54, 10 Nov 2025
Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
ECONOMIE Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București
13:49, 06 Nov 2025
Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București
Mediafax
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Reacția Vaticanului după ce o femeie din Franța a povestit că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”
09:22
Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”
AI AFLAT! Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
09:16
Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
AUTO Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină
09:00
Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină
RELIGIE POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului
08:56
POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului
ACTUALITATE Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”
08:49
Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”
ACTUALITATE Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”
08:47
Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”