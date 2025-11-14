ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate

Economia Regatului Unit merge cu „frâna de mână” trasă la maximum, înregistrând o creștere de doar 0,1% în trimestrul al treilea, mult sub așteptările analiștilor și în scădere față de trimestrul precedent. Sectoarele „tractor” ale economiei britanice sunt acum într-o scădere abruptă înaintea bugetului de toamnă.

Economia Marii Britanii a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Național de Statistică, scrie Economedia.ro.

Creșterea este sub așteptările economiștilor chestionați de Reuters, care mizau pe 0,2%, și vine după un plus de 0,3% în trimestrul doi. La nivel lunar, economia s-a contractat cu 0,1% în septembrie, după o stagnare în august (revizuită de la +0,1%). Datele arată că zone-cheie precum serviciile și construcțiile au încetinit în raport cu trimestrul anterior.

„Creșterea s-a temperat și mai mult în al treilea trimestru, serviciile și construcțiile fiind mai slabe decât în perioada anterioară. Producția a înregistrat o nouă contracție”, a declarat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

Producția auto și industria farmaceutică, puternic afectate

ONS arată că industria manufacturieră a fost principala sursă a slăbiciunii economiei britanice. Un atac cibernetic asupra Jaguar Land Rover a dus la oprirea producției timp de cinci săptămâni, afectând puternic segmentul auto. Producția a scăzut considerabil în septembrie, în paralel cu declinul din sectorul farmaceutic.

Aceste date sumbre pentru economia din Regat vin cu doar câteva zile înainte de prezentarea bugetului de toamnă, programat pentru 26 noiembrie. Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, este așteptat să anunțe noi creșteri de taxe pentru acoperirea deficitului bugetar, măsuri care ar putea frâna consumul.

Există totuși speranțe că economia ar putea primi un impuls înainte de sărbători, dacă Banca Angliei va decide reducerea dobânzilor pe 18 decembrie. Instituția a păstrat recent ratele neschimbate, guvernatorul Andrew Bailey afirmând că banca așteaptă noi date privind inflația și piața muncii.

Reeves a declarat că bugetul va urmări „decizii corecte” pentru consolidarea economiei și reducerea listelor de așteptare din sistemul medical, a datoriei publice și a costului vieții.

Analiștii economici consideră că rezultatul slab al PIB-ului intensifică discuțiile privind măsurile necesare pentru a repune economia pe linia de plutire. Activitatea imobiliară, esențială pentru creșterea pe termen lung, ar putea fi afectată de eventuale creșteri de taxe în a doua parte a anului viitor.

Șefa Aviva, Amanda Blanc, spune că mediul economic are nevoie urgentă de claritate.

„Poți gestiona certitudinea, ceea ce nu poți gestiona este speculația”, a declarat aceasta.

Unii economiști, precum Rob Wood de la Pantheon Macroeconomics, se așteptau deja la o reducere a dobânzilor în decembrie, indiferent de evoluția PIB-ului, în contextul unui buget posibil restrictiv. Totuși, Wood avertizează că reziliența actuală a economiei ar putea limita spațiul pentru noi reduceri ale dobânzilor în 2026.