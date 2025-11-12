Prima pagină » Actualitate » Industria auto din România, în declin. Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro la economie. Ce arată datele INS

Industria auto din România, în declin. Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro la economie. Ce arată datele INS

12 nov. 2025, 09:42, Actualitate
12 nov. 2025
Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro la economie / foto: colaj Shutterstock

În primele 9 luni ale anului 2025, exporturile s-au aflat pe o pantă ascendentă (creșteri cu 4,2%), atingând o valoare totală de 72,17 miliarde de euro. În privința importurilor a fost înregistrată o creștere procentuală, atingând o valoare totală de 96,66 miliarde de euro. Potrivit datelor furnizate de INS, industria auto, un sector important pentru economia țării, a intrat într-un declin. Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro.

Grupa „Mașini și echipamente de transport” deține, în schimb, cea mai mare pondere la exporturi și importuri. În structura importurilor, pondere a fost de 36,4%. În structura exporturilor, ponderea a fost mai mare, de 46,4%. Deși producția de mașini a scăzut în ultimele luni în România, cele două structuri au adus 33 miliarde de euro la economia țării.

Chiar dacă generează venituri considerabile pentru economia României, industria aut trage un semnal de alarmă. Producția a început să se micșoreze, în ultimele luni, pe fondul crizei europene din sectorul auto și al scăderii cererii pe piețele vestice. De pildă, Uzina Dacia Mioveni a fabricat 245.765 de mașini. Un număr de 208.190 de unități au fost produse la Ford Otosan Craiova, arată datele Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Producția a scăzut la Craiova, în octombrie 2025, fiind fabricate 23.512 unități. Au fost fabricate 31.244 de unități la Mioveni, totalul fiind de 54.756 de autoturisme. Potrivit datelor, scăderea producției este mai accentuată – 6,65% față de octombrie 2024, notează stiripesurse.ro.

Evoluție oscilantă

  • Ianuarie 2025: s-au produs 39.463 de autoturisme (cu 19% mai puține față de 2024);
  • Februarie 2025: s-au produs 45.797 de unități;
  • Martie 2025: s-au produs 50.463 de unități;
  • Aprilie 2025: s-au produs 44.264 de unități;
  • Mai 2025: s-au produs 51.194 de autoturisme;
  • Iunie 2025: s-au produs 53.035 de autoturisme;
  • Iulie – august 2025: s-au produs 62.584 de unități;
  • Septembrie 2025: s-au produs 52.399 de unități;
  • Octombrie 2025: s-au produs 54.756 de autoturisme.

