Economia gâfâie. Creșterile de altă dată sunt istorie și PIB-ul scade cu 0,2% în iulie-septembrie 2025

PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III al anului 2025, cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6% față de același trimestru al anului trecut pe seria brută și o creștere de 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Pe parcursul anului 2025, economia României a înregistrat o dinamică moderată. În trimestrul I, PIB-ul a crescut cu 0.3% față de același trimestru din 2024, în trimestrul II creșterea a fost de 0,3%, iar în trimestrul III avansul a ajuns la 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. În primele nouă luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, PIB-ul a crescut cu 1,4%.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor: Creșterea de TVA, direct în creșterea prețurilor

Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB