Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Consiliul de Administrației al Băncii Naționale Române a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2025.

Mugur Isărescu: Rata anuală a inflației a accelerat în trimestrul 3 din cazua:

– eliminării plafoanelor pentru tarifele la energia electrică

– creșterea cotelor TVA

– menținerea unor dinamici ridicate ale costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare

– continuarea tendinței ascendente a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt

Majorarea cotelor TVA din august, după datele BNR, au transmis în proporție de până la 85% la nivel agregat. La legume și fructe majorarea TVA nu s-a transmis în prețuri. La energie electrică și gaze naturale creșterile au fost mai mari decât cele așteptate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB

BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE