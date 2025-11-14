Prima pagină » Economic » Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor

14 nov. 2025, 11:03, Economic
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Consiliul de Administrației al Băncii Naționale Române a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2025. 

Mugur Isărescu: Rata anuală a inflației a accelerat în trimestrul 3 din cazua:

– eliminării plafoanelor pentru tarifele la energia electrică

– creșterea cotelor TVA

– menținerea unor dinamici ridicate ale costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare

– continuarea tendinței ascendente a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt

Majorarea cotelor TVA din august, după datele BNR, au transmis în proporție de până la 85% la nivel agregat. La legume și fructe majorarea TVA nu s-a transmis în prețuri. La energie electrică și gaze naturale creșterile au fost mai mari decât cele așteptate.

