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Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană

Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Guvernul interimar al lui Ilie Bolojan este, și în luna iulie, campionul european al inflației, cu cea mai ridicată rată din întreaga Uniune Europeană, care a ajuns la 8,2% luna trecută. România are cea mai mare rată a inflației pentru a 17-a lună consecutivă, însă cel mai îngrijorător lucru este diferența uriașă în comparație cu a doua poziție, ocupată de Lituania, cu o inflație de doar 5,4%, aproape jumătate față de România.

Lituania este urmată de Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%.

Inflația anuală din zona euro a crescut ușor în luna iulie, la 2,9%, față de 2,8% în iunie. La nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației a urcat la 3,0%, de la 2,9% în luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Deși a înregistrat o scădere de un punct procentual în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, România rămâne statul european cu cea mai mare rată a inflației.

Șocul inflaționist din august 2025

În iulie 2025, rata inflației era de 6,6%. La doar o lună mai târziu, în august 2025, rata inflației a ajuns la 8,5%, după majorarea cotei standard de TVA. De atunci, valoarea inflației nu a reușit să coboare mai jos de 8,2%, arată datele Eurostat. Nicio altă țară europeană nu a înregistrat o astfel de creștere bruscă, de 1,9 puncte procentuale, de la o lună la alta.

În februarie 2025, când România avea o inflație de 5,2%, prima poziție a clasamentului era ocupată de Ungaria, cu 5,7%. Astăzi, Ungaria are o inflație de numai 1,6% și este a patra țară europeană cu cea mai mică rată a inflației, alături de Danemarca. Cehia a avut o inflație de 1,3%, iar Suedia, de numai 0,3%, potrivit Eurostat.

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