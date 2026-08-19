Guvernul interimar al lui Ilie Bolojan este, și în luna iulie, campionul european al inflației, cu cea mai ridicată rată din întreaga Uniune Europeană, care a ajuns la 8,2% luna trecută. România are cea mai mare rată a inflației pentru a 17-a lună consecutivă, însă cel mai îngrijorător lucru este diferența uriașă în comparație cu a doua poziție, ocupată de Lituania, cu o inflație de doar 5,4%, aproape jumătate față de România.

Lituania este urmată de Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%.

Inflația anuală din zona euro a crescut ușor în luna iulie, la 2,9%, față de 2,8% în iunie. La nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației a urcat la 3,0%, de la 2,9% în luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Deși a înregistrat o scădere de un punct procentual în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, România rămâne statul european cu cea mai mare rată a inflației.

Șocul inflaționist din august 2025

În iulie 2025, rata inflației era de 6,6%. La doar o lună mai târziu, în august 2025, rata inflației a ajuns la 8,5%, după majorarea cotei standard de TVA. De atunci, valoarea inflației nu a reușit să coboare mai jos de 8,2%, arată datele Eurostat. Nicio altă țară europeană nu a înregistrat o astfel de creștere bruscă, de 1,9 puncte procentuale, de la o lună la alta.

În februarie 2025, când România avea o inflație de 5,2%, prima poziție a clasamentului era ocupată de Ungaria, cu 5,7%. Astăzi, Ungaria are o inflație de numai 1,6% și este a patra țară europeană cu cea mai mică rată a inflației, alături de Danemarca. Cehia a avut o inflație de 1,3%, iar Suedia, de numai 0,3%, potrivit Eurostat.