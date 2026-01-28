Prima pagină » Actualitate » Cât ai putea plăti la factura la gaze de la 1 aprilie 2026, dacă va fi eliminată plafonarea de 0,31 lei/kWh

28 ian. 2026, 14:43
În condițiile în care plafonarea de 0,31 lei/kWh este eliminată, atunci există șanse foarte mari să se înregistreze creșteri considerabile pentru consumatorii casnici. Majorarea ar putea fi de până la 32%, dacă plafonarea este eliminată de la 1 aprilie 2026, rezultând facturi mai mari la gaze. Asociația Energia Inteligentă (AEI) a explicat ce ar putea însemna această modificare pentru consumatori.

Consumatorii ar putea să se confrunte cu noi creșteri ale facturilor la gaze, în condițiile în care, de la 1 aprilie 2026, s-ar elimina plafonul de 0,31 lei/kWh. Acest aspect ar putea conduce către majorări de până la 32% pentru consumatorii casnici, în această primăvară.

Ce se întâmplă dacă este eliminată plafonarea de 0,31 lei/kWh la gaze

Asociația Energia Inteligentă (AEI) a efectuat o analiză în urma căreia s-a constatat că ofertele furnizorilor se situează între 0,32 și 0,41 lei/kWh, cu TVA inclus.

„Când prețul facturat (final la consumatori – n.r.) în luna decembrie 2025 a fost de 0,29 lei/kWh (sub plafonul legal – n.r.), o ofertă de 0,32 lei/kWh înseamnă creștere de 3% față de prețul plafonat. E o mișcare aproape neutră.

În schimb, capătul superior al intervalului, 0,41 lei/kWh, înseamnă +32% față de prețul plafonat, iar aici nu mai vorbim despre ajustări, ci despre o repoziționare brutală”, explică analiza AEI.

Potrivit analizei efectuate de AEI, pentru anul 2026, marjele comerciale ar putea ajunge la circa 22%. În prezent, se situează la 4%. De asemenea, consumatorii vor fi puși în situația de a să plăti un TVA mai ridicat pe factură, direct proporțional cu scumpirea tarifului gazului. Prin urmare, o majorare de 32% a prețului final se traduce automat într-o creștere similară a sumelor încasate de stat.

Concret, cât ar însemna în plus pe factura de gaze? De exemplu, pentru un apartament cu 2 camere, creșterile la facturi (anual) ar putea fi de 150 – 1.500 de lei. În cazul unei case cu un consum mare, facturile ar putea crește anual cu 300 – 3.000 de lei. De menționat faptul că reprezentanții AEI susțin că ofertele furnizorilor nu ar reflecta o majorare a tarifului gazului, ci o schimbare de paradigmă a pieței, arată Playtech.ro.

Calcule

Aparament cu 2 camere

  • Preț plafonat la 0,31 lei/kWh: 4.650 lei/an
  • Preț minim pe ofertă – 0,32 lei/kWh: 4.800 lei/an
  • Preț maxim pe ofertă – 0,41 lei/kWh: 6.150 lei/an

Casă

  • Preț plafonat la 0,31 lei/kWh: 9.300 lei/an
  • Preț minim pe ofertă – 0,32 lei/kWh: 9.600 lei/an
  • Preț maxim pe ofertă – 0,41 lei/kWh: 12.300 lei/an

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

