Impozit 2026. Cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată

Impozit 2026. Anual, una dintre obligațiile fiscale ale cetățenilor reprezintă taxa pe teren. Anul acesta, impozitul a avut efecte directe asupra bugetului propriu, având în vedere că această taxă locală a cunoscut majorări în aproape toate colțurile României. Vă reamintim că, în anumite cazuri, românii s-au trezit că au de plătit un impozit chiar de 300 ori mai mare (vezi AICI). Vezi mai jos, în articol, cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată.

Anul 2026 nu a adus surprize financiare plăcute pentru mulți dintre cetățenii români. Impozitele au crescut de la 1 ianuarie 2026, iar acest aspect a creat o întreagă tensiune la ghișeu. Chiar dacă modul de calcul nu s-a schimbat, românii au de plătit mai mult pentru taxa de teren, precum și pentru impozitul la mașină. Diferențele se simt la buget, mai ales în cazul proprietarilor care au terenuri cu suprafețe întinse sau cele care sunt bine poziționate.

Indiferent de natura proprietarului (persoană fizică / juridică), trebuie să fie achitat impozitul pe teren (intravilan, extravilan, agricol, neagricol). Este o obligație prevăzută în Codul Fiscal, ceea ce înseamnă că taxa nu este opțională. Banii colectați de la cetățeni ajung la bugetele locale.

Impozit 2026: taxele pentru proprietate și mașini se află pe pantă ascendentă

În unele dintre orașele din România, impozitele locale au cunoscut creșteri cu 30%, 50% sau chiar o majorare mult mai mare. Guvernul a explicat aceste majorări, prin intermediul unui comunicat.

„Reforma impozitării proprietății se impunea. De ce? România era printre țările cu cea mai mică pondere a veniturilor din impozitarea proprietăților din țările europene. Doar 0,55 % din PIB, față de 1,85 % media UE. Existau disproporții majore în impozite de la o localitate la alta. Valoarea impozitelor nu ținea cont de valoarea de piață a clădirii în cazul persoanelor fizice.

Gradul de încasare era redus și impozitele nu erau actualizate cu rata inflației. Peste 1/3 din impozite nu erau încasate. Asta a generat pierderi importante de venituri pentru autoritățile locale, inechități între contribuabili, lipsă de performanță în administrație și creșterea sumelor transferate de la bugetul național către autoritățile locale. Nu mai puteam continua în felul acesta”, se arată în comunicatul Guvernului, notează Agerpres.ro.

Exemplu: teren intravilan arabil cu suprafață de 1.000 de metri pătrați

Pentru un teren intravilan arabil cu o suprafață de 1.000 de metri pătrați, în 2025, impozitul era cotat la 10-12 lei. Acum, de la 1 ianurie 2026, după ce a fost actualizată baza de calcul, impozitul poate să sară de 16 lei, în cazul aceluiași teren. Altfel, un teren identic, dar aflat într-o zonă mai bine cotată, impozitul ajunge și la 30 de lei.

Exemplu: teren extravilan – 1 hectar

În cazul unui teren extravilan arabil (1 hectar), în 2025 se plătea un impozit de aproape 170 de lei. De la 1 ianuarie 2026, pentru același teren se va plăti o sumă de peste 300 de lei.

Așa cum arată legea, impozitul pe teren poate fi plătit online sau la direcțiile de taxe și impozite locale. De asemenea, dacă impozitul este plătit până pe 31 martie 2026, se aplică o bonificație de până la 10%.

