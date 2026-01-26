Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta: „De ce politruci sicofanţi precum Miruţă sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire”

Victor Ponta: „De ce politruci sicofanţi precum Miruţă sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire”

Luiza Dobrescu
26 ian. 2026, 10:44, Actualitate
Victor Ponta:

Deputatul Victor Ponta cugetă în scris, luni dimineaţă, despre afirmaţiile nefericite ale ministrului Apărării, Radu Miruţă, cu privire la patriotismul fostului dictator Nicolae Ceauşescu

„Dacă tot este ziua de naștere a lui Ceaușescu, cred că ar trebui să facem mai mult decât să ne minunăm de prostiile colosale spuse de Miruta la o întrebare mult prea simplistă” mai scrie Ponta ]n postarea de luni.

„Să încep și eu cu o întrebare simplă. Ultimul ministru al Apărării al lui Ceaușescu, Vasile Milea, a preferat să se sinucidă decât să dea ordin armatei să tragă în oameni. Îl vedeți pe actualul ministru al Apărării capabil de un asemenea gest?

Petre Pandrea descria comunismul drept «o dictatură a slujitorimii». Oare România, în 2026, nu arată la fel?

Dacă tot este ziua de naștere a lui Ceaușescu, cred că ar trebui să facem mai mult decât să ne minunăm de prostiile colosale spuse de Miruta la o întrebare mult prea simplistă. Ar trebui să ne întrebăm, dincolo de privațiuni, abuzuri și aberații, în ce domenii ne-am schimbat în bine și în care în rău.”

Ponta are, însă, o altă dilemă şi anume aceea că nu înţelege „de ce am ajuns ca oamenii politici să fie chiar mai incompetenți și mai slab pregătiți decât pe vremea lui Ceaușescu?”.

„De ce am ajuns ca liderii politici să fie categoric antipatrioți, lucrând aproape exclusiv alături de niște ONG-uri care primesc și promovează interese străine României și contrare voinței poporului român?

De ce politruci sicofanți precum Miruta sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire, cu explicația ceaușistă că „acolo i-a pus Partidul”?

De ce, în anii ’70, România lui Ceaușescu era un jucător important în politica externă, iar astăzi suntem total insignifianți, ridicoli si total neadaptați într-o lume aflată în schimbare?

Cum am ajuns de la zero datorii pe vremea lui Ceaușescu (ceea ce a fost tragic pentru nivelul de trai al românilor) la o datorie actuală de aproape 250 de miliarde de dolari?

Cum am pierdut peste 5 milioane de români, nevoiți să plece din țară?”, mai spune Ponta.

Şi cum în tot răul există şi o parte bună, deputatul spune că aceea ar fi legată de ocazia de a ne pune ” întrebări serioase și să ne gândim la lucrurile cu adevărat importante”.

„Prostiile nesfârșite spuse de Miruta la televiziuni ne dau, totuși, ocazia să punem întrebări serioase și să ne gândim la lucrurile cu adevărat importante. Pentru că generațiile noi, care nu au trăit în comunism, merită să afle adevărul.

Avem curajul să răspundem onest și direct? Sau rămânem prizonierii șabloanelor propagandei?

Eu asta fac.”

Recent, ministrul Radu Miruţă a declarat despre fostul dictator comunist, în cadrul unui interviu pentru Digi 24 că:

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”.

Miruță își pune cenușă în cap în scandalul „Ceaușescu-patriot”. „Admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine”

Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu

