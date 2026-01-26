Prima pagină » Actualitate » Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei

Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei

26 ian. 2026, 10:45, Actualitate
Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
Dotările auto care nu trebuie să lipsească

Codul Rutier 2026 obligă șoferii să își echipeze autovehiculele cu anumite elemente și să fie atenți la cele care trebuie să fie întreținute sau schimbate periodic. În caz contrar, amenzile pot ajunge la câteva mii de lei. În cazul persoanelor juridice (amenzi din clasa a V-a), amenzile ating și pragul de 20.250 de lei.

Legislația rutieră în vigoare prezintă obligația ca autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru rularea pe domeniul public. Există o serie de dotări auto care nu trebuie să lipsească din mașină. În caz contrar, amenzile sunt usturătoare, ajungând chiar și la peste 20.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Dotări auto obligatorii

Șoferii trebuie să știe că au obligația de a deține în autoturism o trusă de prim ajutor (trusa sanitară), două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu. Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române, a explicat ce elemente omologate trebuie să existe în vehicul. În cazul unor defecțiuni tehnice sau a unei urgențe, sunt necesare triunghiurile reflectorizante omologate. Acestea sunt folosite cu scopul de a semnaliza prezența autovehiculului pe carosabil. De menționat faptul că ele sunt reglementate de Regulamentul nr. 27 CEE-ONU (Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite).

„Potrivit legislației rutiere în vigoare (art. 8 din OUG nr. 195/2002) pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele (cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele) trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu.

Toate acestea trebuie să fie omologate. Nerespectarea acestei obligații se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni.

Șoferii pot lua 4 sau 5 puncte amendă, din care un punct amendă este 202,5 lei, putând fi aplicate amenzi cuprinse între 810 lei și 1012,5 lei. Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă”, a explicat Bogdan Ghebaur pentru Digi24.ro.

Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei

Amenzi de mii de lei pentru șoferii care nu respectă legea

Amenzi de mii de lei

„Dotarea minimă a unui autovehicul nu ține doar de respectarea legii, ci de protejarea vieții. Astfel, trusa de prim ajutor, stingătorul și triunghiurile reflectorizante permit intervenția rapidă în primele momente ale unei situații critice și previn accidentele suplimentare. Acestea sunt echipamente simple, dar esențiale pentru siguranța și protecția tuturor participanților la trafic”, a declarat Alexandru Popa, comisar-șef de poliție din cadrul Direcției Rutiere

De asemenea, șoferii sunt obligați să își echipeze autoturismele cu anvelope în funcție de condițiile meteo. Acestea trebuie să fie omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora. În caz contrar, amenzile sunt între 1.822,5 lei și 4.050 de lei.

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate caucicurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă, respectiv între 1.822,5 lei – 4.050 de lei”, a mai transmis Bogdan Ghebaur.

Șoferii trebuie să își echipeze corespunzător autoturismele / foto: Shutterstock

Șoferii trebuie să își echipeze corespunzător autoturismele / foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
LIFESTYLE Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
11:45
Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
EXCLUSIV Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
11:44
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
EXTERNE Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
11:19
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
FLASH NEWS Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
11:12
Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
SPORT Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
SPORT Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
11:58
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
SPORT Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
11:34
Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
NEWS ALERT Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
11:10
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
FLASH NEWS Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”
11:07
Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Cele mai noi

Trimite acest link pe