Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt

21 ian. 2026, 07:40, Actualitate
Ai luat în calcul ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023? Gândul.ro a întocmit un tabel în acest sens. Iată mai jos, în articol, ce mărire trebuie să ceri, de fapt. Sunt luate în calcul mai multe scenarii salariale.

Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de banii primiți în urmă cu 3 ani? Gândul.ro a efectuat un tabel care are la bază mai multe scenarii salariale, de la 3.000 la 20.000 de lei. Fiecare salariu depinde de un calcul bazat pe contextul economic și pe factorul de multiplicare.

În primul rând, contextul economic:

  • Inflația în 2024: 5.1% – 6.1%.
  • Inflația în 2025: A fost un an dificil, cu o inflație ridicată de aproximativ 9,7% (din cauza prețurilor la energie și a noilor taxe).
  • Prognoza 2026: BNR anticipează o temperare a inflației către 3,5% – 3,7%.

În al doilea rând, avem factorul de multiplicare:

  • Luand în considerare inflația cumulată pe acești 3 ani, prețurile au crescut în medie cu aproximativ 20% – 22%
  • Așadar, pentru a cumpăra aceleași lucruri, salariul tău ar trebui să fie cu cel puțin 21% mai mare.

Salariu în 2026 în funcție de cel încasat în urmă cu 3 ani

  • Salariu net de 3.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 3.630 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 630 de lei.
  • Salariu net de 3.500 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 4.235 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 735 de lei.
  • Salariu net de 4.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 4.840 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 840 de lei.
  • Salariu net de 4.500 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 5.445 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 945 de lei.
  • Salariu net de 5.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 6.050 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 1.050 de lei.
  • Salariu net de 5.500 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 6.655 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 1.155 de lei.
Ce mărire ar trebui să existe pentru un salariu de 10.000 de lei din 2023

  • Salariu net de 6.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 7.260 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 1.260 de lei.
  • Salariu net de 7.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 8.470 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 1.470 de lei.
  • Salariu net de 8.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 9.680 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 1.680 de lei.
  • Salariu net de 9.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 10.890 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 1.890 de lei.
  • Salariu net de 10.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 12.100 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 2.100 de lei.
  • Salariu net de 11.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 13.310 lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 2.310 lei.
  • Salariu net de 12.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 14.520 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 2.520 de lei.
  • Salariu net de 13.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 15.730 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 2.730 de lei.
  • Salariu net de 14.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 16.940 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 2.940 de lei.
  • Salariu net de 15.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 18.150 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 3.510 lei.
  • Salariu net de 20.000 de lei, în 2023 – salariu net necesar în 2026 de 24.200 de lei. Ce mărire de salariu ar trebui cerută: 4.200 de lei.

