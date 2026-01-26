Prima pagină » Actualitate » „Am auzit un zgomot puternic, o bubuitură”. Zidul înclinat din Parcul Reconcilierii, din Arad, s-a prăbușit peste o mașină de Poliție

„Am auzit un zgomot puternic, o bubuitură”. Zidul înclinat din Parcul Reconcilierii, din Arad, s-a prăbușit peste o mașină de Poliție

26 ian. 2026, 10:40, Actualitate
„Am auzit un zgomot puternic, o bubuitură”. Zidul înclinat din Parcul Reconcilierii, din Arad, s-a prăbușit peste o mașină de Poliție
Zidul înclinat din Parcul Reconcilierii, din Arad, s-a prăbușit peste o mașină

La un pas de tragedie. Duminică, 25 ianuarie, în jurul orelor 22, o porțiune de câțiva metri din zidul de cărămidă de la Parcul Reconcilierii, cel aflat pe partea dinspre IPJ Arad, s-a prăbușit și a căzut peste o mașină de Poliție.

Potrivit specialarad.ro, prăbușirea zidului nu a surprins pe nimeni, locuitorii din zonă cunoscând de multă vremea situația „zidului înclinat”.

„Nimeni nu știa ce s-a întâmplat”

Pentru duminică seară, ANM a emis o atenționare cod portocaliu de vânt puternic pentru ora respectivă.

Doar zgomotul produs i-a speriat pe arădeni. O doamnă care locuiește în apropiere a povestit următoarele, pentru sursa citată: „Am auzit un zgomot puternic, o bubuitură și s-a scuturat casa. Am ieșit imediat și am văzut și vecinii ieșiți. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat. Apoi, cineva ne-a spus că a căzut zidul ăla înclinat”.

Incidentul a fost anunțat de paznicul parcului, care a sunat la IPJ. De altfel, singura mașină lovită de zidul care s-a prăbușit a fost un Logan alb, neinscripționat, aparținând IPJ Arad.

Din fericire, remarcă specialarad.ro, nicio persoană nu a fost rănită, cu toate că Primăria nu a luat nicio măsură de protecție, dat fiind situația cu zidul înclinat.

În decembrie, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în apropierea zidului s-au desfășurat evenimente organizate de Primărie, mai punctează publicația citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale

Zidul a căzut, dar democrația se clatină. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la prăbușirea Zidului Berlinului, iar Europa își ridică noi “cordoane politice sanitare”: vot liber, dar guvernare interzisă. În ciuda opțiunilor populare, partidele anti-sistem nu sunt lăsate sau nu pot să guverneze. Reagan, 1987: „Dărâmați acest zid”/ J.D. Vance, 2025: „În democrație, nu e loc de «ziduri de protecție»”

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
LIFESTYLE Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
11:45
Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
EXCLUSIV Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
11:44
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
EXTERNE Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
11:19
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
FLASH NEWS Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
11:12
Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
SPORT Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
SPORT Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
11:58
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
SPORT Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
11:34
Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
NEWS ALERT Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
11:10
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
FLASH NEWS Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”
11:07
Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Cele mai noi

Trimite acest link pe