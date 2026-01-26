„Am auzit un zgomot puternic, o bubuitură”. Zidul înclinat din Parcul Reconcilierii, din Arad, s-a prăbușit peste o mașină de Poliție

La un pas de tragedie. Duminică, 25 ianuarie, în jurul orelor 22, o porțiune de câțiva metri din zidul de cărămidă de la Parcul Reconcilierii, cel aflat pe partea dinspre IPJ Arad, s-a prăbușit și a căzut peste o mașină de Poliție.

Potrivit specialarad.ro, prăbușirea zidului nu a surprins pe nimeni, locuitorii din zonă cunoscând de multă vremea situația „zidului înclinat”.

„Nimeni nu știa ce s-a întâmplat”

Pentru duminică seară, ANM a emis o atenționare cod portocaliu de vânt puternic pentru ora respectivă.

Doar zgomotul produs i-a speriat pe arădeni. O doamnă care locuiește în apropiere a povestit următoarele, pentru sursa citată: „Am auzit un zgomot puternic, o bubuitură și s-a scuturat casa. Am ieșit imediat și am văzut și vecinii ieșiți. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat. Apoi, cineva ne-a spus că a căzut zidul ăla înclinat”.

Incidentul a fost anunțat de paznicul parcului, care a sunat la IPJ. De altfel, singura mașină lovită de zidul care s-a prăbușit a fost un Logan alb, neinscripționat, aparținând IPJ Arad.

Din fericire, remarcă specialarad.ro, nicio persoană nu a fost rănită, cu toate că Primăria nu a luat nicio măsură de protecție, dat fiind situația cu zidul înclinat.

În decembrie, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în apropierea zidului s-au desfășurat evenimente organizate de Primărie, mai punctează publicația citată.

