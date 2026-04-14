Reprezentantul Rheinmetall în România, Nick Stirban, a subliniat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mediafax, că investițiile derulate în țara noastră de prestigioasa companie vor crește ”capacitatea României de a produce bunuri critice de apărare în propria țară” și, în același timp, vor ”reduce dependența de furnizorii externi”. ”Investițiile noastre creează locuri de muncă, stimulează creșterea industrială, modernizează sectorul autohton de apărare și întăresc rolul României ca pilon al arhitecturii de securitate colectivă a Europei”, a punctat Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România.

MEDIAFAX: De ce este România importantă pentru Rheinmetall?

Nick Stirban: Acest lucru derivă din rolul geopolitic al României. Prin amplasarea sa pe flancul estic al NATO, cu acces direct la Marea Neagră, România este un punct de pivot crucial pentru securitatea regională, logistica militară și operațiunile de descurajare din Europa de Est. Vedem în România un necesar considerabil pentru extinderea capacităților militare în interesul NATO – și dorim să ne aducem contribuția în acest sens.

MEDIAFAX: Cum arată prezența Rheinmetall în România în prezent?

Nick Stirban: Rheinmetall este deja puternic reprezentată în România. Colaboram și fabricăm deja componente pentru diverse vehicule la Mediaș, cum ar fi vehiculul blindat pe roți Caracal sau Lynx (destinate momentan exportului). Acest lucru înseamnă că procesul de localizare prin Rheinmetall a început deja. Rheinmetall implică industria locală în procesul de producție – inclusiv prin transfer de tehnologie și know-how.

Totodată, prezența Rheinmetall la Victoria, în JV-ul cu statul român pentru producția de pulbere, arată intenția Rheinmetall de a dăinui în această țară, de a efectua investiții strategice majore și dorința de a crea un ecosistem industrial în domeniul apărării.

MEDIAFAX: Ce a însemnat venirea Rheinmetall în România pentru orașul Mediaș?

Nick Stirban: Venirea Rheinmetall în România a adus pentru Mediaș o creștere a importanței industriale, cu investiții majore, locuri de muncă și integrarea firmelor locale în lanțuri europene de producție. În același timp, a contribuit la modernizarea industriei din zonă și la consolidarea rolului orașului în regiune.

MEDIAFAX: Are Rheinmetall deja în vedere anumite companii cu care dorește să colaboreze pentru producția in Romania?

Nick Stirban: Nu doar că le avem în vedere, ci ele sunt deja integrate în portofoliul nostru de parteneri! Peste 100 de companii românești fac deja parte din rețeaua Rheinmetall. Pentru comenzile preconizate, vom continua să extindem în mod consecvent această rețea în România.

MEDIAFAX: Ce rol joacă pentru dumneavoastră cooperările cu furnizorii locali?

Nick Stirban: Parteneriatele locale sunt prioritare pentru noi.

Colaborarea cu întreprinderile române asigură reziliența prin intermediul unei rețele industriale locale puternice, integrează firmele locale în producția europeană de echipamente militare și îmbunătățește rezistența lanțului de aprovizionare. Astfel, acestea contribuie atât la securitatea țării, cât și la economia națională.

MEDIAFAX: Ce planuri are Rheinmetall pentru România?

Nick Stirban: Ca partener industrial puternic, Rheinmetall se angajează să construiască un ecosistem de apărare în România. Acesta nu se va limita sub nicio formă doar la vehicule, ci va include, de exemplu, nave militare, muniție, apărare antiaeriană sau fabricarea de explozibili. În acest fel, Rheinmetall va crea peste 2500 de locuri de muncă suplimentare în România, care pe orizontală vor crește exponențial și durabil de 3-4 ori.

MEDIAFAX: Ce beneficii rezultă din aceasta pentru România?

Nick Stirban: O preocupare majoră pentru noi este – pe lângă industrializarea țării – consolidarea autosuficienței României în domeniul apărării, prin crearea de unități locale de producție, de exemplu pentru muniție, vehicule blindate și echipamente pentru industria maritimă si aerospațială. Astfel, creștem capacitatea României de a produce bunuri critice de apărare în propria țară și, în același timp, reducem dependența de furnizorii externi. Investițiile noastre creează locuri de muncă, stimulează creșterea industrială, modernizează sectorul autohton de apărare și întăresc rolul României ca pilon al arhitecturii de securitate colectivă a Europei.

MEDIAFAX: Își poate permite Romania să ramână dependentă de importuri de armament?

Nick Stirban: Nu, pe termen lung nu este o situație sustenabilă. Dependența de importuri creează vulnerabilități în momente critice, așa că dezvoltarea unei baze industriale locale este importantă pentru continuitate și stabilitate.

MEDIAFAX: Ce strategie pe termen lung urmărește Rheinmetall pentru România?

Nick Stirban: Rheinmetall vede România ca pe un hub operativ central în cadrul expansiunii sale europene și urmărește crearea unei baze industriale stabile si independente în țară, care să sporească forța militară a României, să servească misiunilor NATO și, în același timp, să susțină obiectivele europene de apărare la nivel general.

MEDIAFAX: Profită România de transferul de tehnologie și know-how prin Rheinmetall?

Nick Stirban: Da, cu siguranță. Prezența Rheinmetall aduce know-how avansat în domeniul apărării, standarde moderne de producție și cunoștințe tehnice care întăresc capacitățile industriale și de inginerie ale României pe termen lung.

Nu vom construi doar fabrici, construim viitorul ingineriei și indutriei de apărare românești. Vrem ca ‘Made in Romania’ să devină un standard de excelență în armatele NATO.

În caz de criză, România nu va aștepta piese de schimb de peste hotare, deoarece va avea capacitatea de mentenanță și producție „in-house”.

Viziunea noastră este simplă: o Românie care nu doar se apără cu tehnologie de top, ci o Românie care devine inima industrială a apărării europene.

