Israelul și Libanul, o nouă rundă de negocieri la Washington sub medierea SUA. Discuțiile vor fi mediate de Marco Rubio

Delegațiile Israelului și ale Libanului se vor întâlni joi la Washington pentru a doua rundă de discuții, au declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA și o sursă israeliană pentru Reuters.

După prima rundă de discuții mediată de secretarul american de stat, Marco Rubio, care a avut loc pe 14 aprilie, delegațiile Israelului și Libanului vor purta a doua rundă de negocieri joi, tot în Washington. „Vom continua să facilităm discuții directe și de bună-credință între cele două guverne”, a declarat purtătorul de cuvânt american pentru Reuters.

Aceasta este a doua rundă de discuții și prima de la intrarea în vigoare, joia trecută, a armistițiului de 10 zile. În ciuda armistițiului, Israelul își consolidează controlul asupra sudului Libanului și a avertizat locuitorii să stea departe de anumite zone.

În ciuda înțelegerilor de încetare a focului pentru 10 zile, Israelul a precizat că își rezervă dreptul de a relua atacurile dacă situația o cere. Mai mult, IDF le-a spus locuitorilor din sudul Libanului să nu intre în anumite zone din jurul acestui teritoriu. Israelul a publicat o hartă cu trupele desfășurate în Liban.

