Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat

Mihai Tănase
27 nov. 2025, 09:11, Economie
Consiliul de Administrație al Tarom a fost redus oficial de la șapte la cinci membri, în urma unei decizii aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Doi membri ai CA, Mihăiță Ursu și directorul general Costin Ionuț Iordache, au renunțat la mandate, măsura fiind parte a direcțiilor de austeritate și eficientizare cerute companiilor de stat. Iordache a explicat motivele gestului și provocările majore cu care se confruntă compania aeriană de stat.

Consiliul de Administrație al transportatorului aerian național a fost redus de la șapte la cinci membri, potrivit documentelor consultate de Mediafax. Decizia vine în contextul strategiei guvernamentale de optimizare a conducerii companiilor de stat și reducere a cheltuielilor.

Doi dintre membrii CA și-au depus mandatele în cadrul ședinței AGA din 24 noiembrie. Este vorba despre Mihăiță Ursu, cu încetarea mandatului la 2 octombrie 2025 și Costin Ionuț Iordache, directorul general al Tarom, al cărui mandat s-a încheiat la 4 noiembrie 2025.

Directorul general și unul dintre cei doi administratori care au renunțat la mandat a explicat motivele plecării sale într-o declarație acordată pentru Mediafax.

„TAROM înțelege provocările cu care se confruntă România și, mai ales, înțelege să se alăture responsabil direcțiilor strategice asumate de Guvernul României referitoare la măsurile de austeritate care pot conduce la o redresare mai rapidă a situației economice generale.

Diminuarea numărului de membri ai CA TAROM prin renunțarea la mandate a doi dintre membri și reducerea numărului  cu proporția necesară impară – de la 7, la 5 este un minim gest pe care l-am putut face”, a explicat Costin Ionuț Iordache.

Mai mult, directorul general al Tarom și-a exprimat speranța ca gestul său să fie replicat de toate companiile statului.

„Cea mai mare responsabilitate vine odată cu asumarea indicatorilor de performanță- în cazul TAROM implementarea cu success a Planului de restructurare și monitorizarea atentă a cheltuielilor, în contextul în care fiecare industrie se confruntă cu provocări majore.

În transportul aerian, gradul mare de competitivitate raportat la factorii restrictivi ai Planului de restructurare, prețul combustibililor SAF, embargoul pe carburant, dar și factorii geopolitici și tarifele companiilor low cost, sunt principal provocare la care încercăm să răspundem. Ne așteptăm ca toate companiile de stat să își asume minimele gesturi care pot contribui la un rezultat centralizat mai bun”, a declarat Costin Ionuț Iordache.

Cine sunt membrii noului Consiliu de Administrație Tarom

După modificarea structurii, CA Tarom este format din Iulian-Daniel Idolu, Iuliana-Cristina Bârcă, Anca-Daniela Boagiu, Monica Săsărman și Mirel Alexandru Marcu.

Tarom, companie controlată în proporție de 97,2% de Ministerul Transporturilor, are în prezent una dintre cele mai stabile perioade financiare din ultimele două decenii.

Potrivit oficialilor companiei, evoluția economică a Tarom marchează o schimbare semnificativă. Dacă în 2020 compania aeriană avea pierderi de 430 milioane lei, în 2024, compania a intrat pe profit, estimat la acel moment la aproximativ 292.000.000 de lei, îar în 2025, Tarom estimează un profit brut în cuantum de 2,38 de milioane de lei.

Aceste rezultate vin în contextul implementării Planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

