România, în topul SCUMPIRILOR la carburanți din regiune. Accizele uriașe riscă să ne scoată de pe rutele internaționale de transport

Mihai Tănase
20 nov. 2025, 09:13, Economie
România are printre cele mai mari prețuri la carburanți din regiune și este a doua cea mai scumpă piață în raport cu toate statele vecine, cu excepția Ucrainei, țară aflată în plin război cu Rusia. Diferențele de preț sunt generate aproape integral de regimurile fiscale, iar politica actuală de taxare riscă, în timp, să împingă țara noastră în afara marilor rute internaționale de transport.

România se află printre cele mai scumpe piețe de benzină și motorină din Europa de Est, la nivel comparabil cu Ungaria, dar semnificativ peste Bulgaria și Republica Moldova.

Conform datelor Oil Bulletin ale Comisiei Europene și informațiilor din presa statelor non-UE, România ocupă locul al doilea în topul celor mai ridicate prețuri din regiune, după Serbia, scrie Economedia.ro.

Prețurile medii la carburanți în regiune

  • România: 1,485 euro/l benzină, 1,571 euro/l motorină
  • Ungaria: 1,494 euro/l benzină, 1,528 euro/l motorină
  • Bulgaria: 1,219 euro/l benzină, 1,238 euro/l motorină
  • Republica Moldova: 1,197 euro/l benzină, 1,081 euro/l motorină
  • Serbia: 1,554 euro/l benzină, 1,690 euro/l motorină

Diferențele semnificative de preț nu provin din costul petrolului brut, ci în principal din nivelul taxelor și accizelor impuse de fiecare stat, precum și din statutul țărilor față de Uniunea Europeană.

Spre exemplu, în cazul Moldovei, absența ecotaxelor și a obligației de a respecta accizele minime europene menține prețurile foarte scăzute. Serbia, în schimb, taxează masiv sectorul și depinde în totalitate de țițeiul importat, având o singură rafinărie aflată sub control Lukoil și afectată grav de sancțiunile impuse de Trump.

România, campioană la accize în regiune

În România, peste 50% și până la 60% din prețul plătit la pompă reprezintă taxe, TVA și accize. Nivelul accizelor la motorină depășește considerabil minimul european. Cele două valuri de majorări fiscale operate în 2025 au consolidat trendul ascendent al prețurilor, astfel că motorina a devenit mai scumpă decât benzina.

Această taxare ridicată erodează competitivitatea transportatorilor români, care aleg tot mai des să alimenteze în statele vecine. Bulgaria, cea mai ieftină piață de carburanți din UE, aplică nivelul minim al accizelor permis de legislația europeană, ceea ce creează un decalaj major față de România.

Diferențele de preț, de exemplu, aproximativ 0,25 euro/l la benzină și 0,33 euro/l la motorină între România și Bulgaria, transformă alimentarea în țările vecine într-o opțiune economică logică pentru operatorii de transport. Republica Moldova devine, de asemenea, un punct atractiv pentru alimentare, mai ales pentru motorină.

Totuși, specialiștii spun că, în pofida costurilor ridicate, România nu este încă exclusă de pe rutele internaționale de transport. Moldova nu face parte din traseele principale, iar Serbia confruntă probleme majore de aprovizionare din cauza sancțiunilor care afectează rafinăria operată de Lukoil.

Cea mai importantă rută rutieră din zonă rămâne cea care pleacă din Turcia, trece prin Bulgaria și Serbia spre Vest, dar și varianta Bulgaria–România–Ungaria spre Europa Occidentală.

Specialiștii avertizează însă că, pe termen lung, fiscalitatea agresivă poate afecta atractivitatea României pentru transportatori, ceea ce ar putea duce la pierderi economice semnificative.

