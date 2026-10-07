Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș

Cât te costă să îți copilul în facultate un an în 2026/2027, în funcție de oraș? Este întrebarea pe care și-o adresează mulți părinți în această perioadă, când încep cursurile universitare.

Calculul este realizat pentru un an universitar (9 luni).

Calcul lunar

Cazarea într-un cămin studențesc costă între 200 lei și 600 lei pe lună, în funcție de regie și condiții.

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O chirie la garsonieră / apartament de două camere împărțit costă între 1.200 lei și 2.200 lei pe lună / persoană în orașele mari, precum București sau Cluj.

Mâncarea + cheltuieli de zi cu zi

Un buget realist pentru hrană (gătit + cantină studențească) este de 1.000 – 1.500 lei pe lună.

Transport și facilități

Transportul comun beneficiază de reducere de 90% pentru studenți (aproximativ 10-20 lei pe lună abonamentul).

Trenurile au reducere de 90% pe rutele spre casă/facultate.

Taxe de școlarizare (acolo unde este cazul)

Taxele la facultățile de stat variază în general între 3.500 lei și 8.000 lei pe an (echivalentul a 390-890 lei pe lună repartizat pe cele 9 luni).

Calcul un an universitar

București și Cluj-Napoca

Căminul plus bugetul (fără taxă) înseamnă între 13.500 lei – 18.000 lei pe an.

Chiria împărțită plus bugetul presupun un cost de 27.000 lei – 36.000 lei.

Chiria individuală plus taxa facultate necesită 40.000 lei – 55.000 lei pe an.

Timișoara și Iași

Căminul plus bugetul în aceste orașe înseamnă un cost de 12.000 lei – 16.000 lei.

Chiria împărțită plus bugetul presupun un cost de 22.500 lei – 31.500 lei.

Chiria individuală plus taxa la facultate înseamnă un fond de 35.000 lei – 48.000 lei.

Brașov, Sibiu, Craiova

În aceste orașe, căminul plus bugetul traiului zilnic însumează anual 10.800 lei – 14.400 lei.

O chirie împărțită plus bugetul aferent presupun un cost de 19.800 – 27.000 lei.

Pentru cei cu dare de mână, o chirie individuală plus taxa la facultate înseamnă un fond de 30.000 lei – 42.000 lei anual.