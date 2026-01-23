Prima pagină » Actualitate » Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități

Bianca Dogaru
23 ian. 2026, 11:42, Actualitate
Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, critică dur planul Guvernului Bolojan de a reduce cu 10% cheltuielile de personal din învățământul superior, măsură discutată în contextul austerității bugetare. 

Florin Drăgan spune că o tăiere aplicată la fel tuturor universităților este incorectă și nu ține cont de performanță sau de modul în care fiecare instituție și-a gestionat banii. În opinia sa, universitățile care au fost prudente financiar riscă să fie penalizate la fel ca cele care au crescut salariile sau cheltuielile fără rezerve.

Rectorul UPT atrage atenția că educația este din nou primul domeniu vizat de reduceri bugetare, după ce, în ultimii ani, au existat tăieri și în învățământul preuniversitar.

„Pare că în această perioadă, și anul trecut și anul acesta, principalul domeniu care a căpușat această țară pare să fie educația. Ori nu e așa. Am tăiat de la educație în preuniversitar, acum primul lucru tăiem de la unversitar. Universitatea are o numită autonomie. Sunt universități care poate și-au mărit salariile. Poate au mărit salariile pe anumite funcții de conducere. Acest lucru puteau să-l facă. Politehnica din Timișoara nu l-a făcut. Dacă tăiem la toată lumea la fel, fără să ne uităm ce-au făcut cu acele resurse financiare, mie nu mi se pare ok. Cum au fost investiți acei bani? S-au pierdut? Dacă tu ți-ai mărit anul trecut cu 20%, poate rămâi cu 10% în plus. Și atunci suntem afectați, ceea ce nu e corect”, a declarat rectorul UPT.

Florin Drăgan mai spune că reducerile ar trebui făcute diferențiat, în funcție de eficiența universităților, modul în care au fost cheltuiți banii și angajabilitatea absolvenților, nu printr-o măsură uniformă la nivel național.

