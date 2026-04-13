Elevii intră în faza finală a anului școlar 2025-2026. Începe modulul evaluărilor finale și examenelor naționale

Elevii din România se întorc în bănci începând de miercuri, 15 aprilie. Miercuri începe ultimul modul al anului școlar 2025-2026. Această etapă finală marchează revenirea la cursuri într-o perioadă esențială. Este perioada în care se încheie mediile, se susțin evaluările finale și se intensifică pregătirea pentru examenele naționale.

Vacanța de primăvară se încheie oficial marți, 14 aprilie, urmând ca de a doua zi activitatea școlară să fie reluată în mod normal.

Ultimul modul al anului școlar, cunoscut ca modulul 5, se desfășoară între 15 aprilie și 19 iunie 2026. Este perioada în care profesorii finalizează situațiile școlare, iar elevii participă la recapitulări și testări finale, menite să fixeze materia parcursă pe tot parcursul anului.

Presiunea anilor terminali

Pentru elevii din clasele terminale, această etapă este una decisivă. În cazul lor, ultimele săptămâni de cursuri sunt strâns legate de pregătirea și susținerea examenelor naționale. Ceea ce face ca presiunea academică să fie mai ridicată decât în restul anului.

În total, elevii mai au aproximativ nouă săptămâni de școală până la finalul cursurilor. Prima săptămână este însă mai scurtă, întrucât include doar trei zile de activitate didactică, după care programul revine la ritmul obișnuit până la încheierea anului școlar.

Când începe vacanța de vară

Finalul cursurilor este stabilit pentru vineri, 19 iunie 2026, dată la care începe vacanța de vară. Aceasta reprezintă cea mai lungă pauză din calendarul elevilor și se întinde pe durata verii, oferind aproape trei luni de vacanță.