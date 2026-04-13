Prima pagină » Educație »

Elevii intră în faza finală a anului școlar 2025-2026. Începe modulul evaluărilor finale și examenelor naționale

Foto caracter ilustrativ / Sursa foto: Alexandra Pandrea (GÂNDUL)

Elevii din România se întorc în bănci începând de miercuri, 15 aprilie. Miercuri începe ultimul modul al anului școlar 2025-2026. Această etapă finală marchează revenirea la cursuri într-o perioadă esențială. Este perioada în care se încheie mediile, se susțin evaluările finale și se intensifică pregătirea pentru examenele naționale.

Vacanța de primăvară se încheie oficial marți, 14 aprilie, urmând ca de a doua zi activitatea școlară să fie reluată în mod normal.

Ultimul modul al anului școlar, cunoscut ca modulul 5, se desfășoară între 15 aprilie și 19 iunie 2026. Este perioada în care profesorii finalizează situațiile școlare, iar elevii participă la recapitulări și testări finale, menite să fixeze materia parcursă pe tot parcursul anului.

Presiunea anilor terminali

Pentru elevii din clasele terminale, această etapă este una decisivă. În cazul lor, ultimele săptămâni de cursuri sunt strâns legate de pregătirea și susținerea examenelor naționale. Ceea ce face ca presiunea academică să fie mai ridicată decât în restul anului.

În total, elevii mai au aproximativ nouă săptămâni de școală până la finalul cursurilor. Prima săptămână este însă mai scurtă, întrucât include doar trei zile de activitate didactică, după care programul revine la ritmul obișnuit până la încheierea anului școlar.

Când începe vacanța de vară

Finalul cursurilor este stabilit pentru vineri, 19 iunie 2026, dată la care începe vacanța de vară. Aceasta reprezintă cea mai lungă pauză din calendarul elevilor și se întinde pe durata verii, oferind aproape trei luni de vacanță.

După această perioadă de repaus, elevii vor reveni din nou la școală în toamnă. Noul an școlar 2026–2027 este programat să înceapă luni, 7 septembrie 2026, conform structurii educaționale stabilite la nivel național.

Mediafax
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Digi24
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
Cancan.ro
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Victoria lui Magyar a zguduit piețele. Ce se întâmplă cu forintul după alegerile din Ungaria
Click
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Cancan.ro
ANM a emis avertizare de vreme rea, în a doua zi de Paște. Zonele afectate de codul galben
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce este fenomenul „manosphere” și de ce politicienii britanici cer măsuri ferme pentru protejarea bărbaților?

Cele mai noi

Trimite acest link pe