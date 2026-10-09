Câți bani cheltuie Guvernul României pe educație în comparație cu Franța, unde elevii protestează din 18 septembrie 2026 ? În condițiile în care Guvernul Franței cheltuie un buget considerabil pe sectorul învățământului public – aproape 200 de miliarde de euro au fost cheltuiți anul trecut, echivalentul a 6,7% din PIB. Și totuși, elevii din Franța protestează din cauza condițiilor precare din licee, în timp ce în România încă sunt școli în sate care n-au electricitate, apă curentă și nici măcar o baie cu toalete după standarde moderne. Programa școlară este prea încărcată în raport cu performanțele educaționale ale țării la nivel internațional. Raportul PISA din 2025 arată că 48% dintre elevii români au dificultăți să înțeleagă un text.

Elevii din liceele Franței protestează de două săptămâni pe seama condițiilor din școli, claselor supraaglomerate și personalul redus de profesori.

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Cauzele protestelor din Franța

Se plâng de clădirile aflate în stare avansată de degradare, de programele școlare supraîncărcate, de sistemul online deficitar de admitere la studii universitare, Parcoursup. De asemenea, liceenii s-au plâns și de temperaturile din clasele școlare pe durata verii caniculare – 40 grade Celsius.

În medie, fiecare clasă școlară a ajuns să aibă între 32 și 35 de elevi.Protestatarii au recurs la blocarea școlilor, demonstrații, ocuparea sediilor educaționale, dar și la acte de vandalism, incendieri, jafuri și confruntări cu forțele de ordine.

Protestele nu dau semn că se vor opri prea curând. Demonstrațiile din 29 septembrie s-au sincronizat cu greva națională din sectorul public, când profesorii s-au alăturat bugetarilor în protestul împotriva înghețării salariilor.

Bilanțul protestelor

De la începerea protestelor din 18 septembrie Guvernul francez este acum sub presiuni din cauza creșterii datoriei naționale.

Ministerul de Interne din Franța a raportat 1.949 de arestări la 1 octombrie. Ministerul Justiției susține că 1.793 de persoane au fost plasate în custodie. 90% dintre protestatarii arestați sunt minori.



Franța vs România: Cheltuielile în educație

În 2025, guvernul francez a cheltuit 199,2 miliarde de euro pe educație, cu 2,4 miliarde de euro mai mult în comparație cu 2024, arată statisticile Ministerului Educației Naționale din Franța, citate într-o analiză publicată de Al Jazeera.

60 miliarde de euro (30,1%) – învățământul primar

73,7 miliarde de euro (37%) – învățământul secundar

45,6 miliarde de euro (22,9%) – învățământul liceal

19,7 miliarde de euro (9,9%) – învățământul postliceal

Cheltuielile pentru educație s-au dublat din 1980, chiar și cu inflația luată în considerare. Și costurile au crescut din anii 1990.

În comparație, Guvernul Bolojan a cheltuit anul trecut 61,5 miliarde de lei (12,4 miliarde de euro), adică, doar 3,23% din PIB. potrivit Edupedu. România a cheltuit de 16 ori mai puțin decât Franța.

Clasamentul țărilor europene care au cheltuit cel mai mult pe educație, în 2024

Țările europene care au cheltuit cel mai mult pe educație în 2024 au fost:

Suedia – 7,3% din PIB

Islanda – 7% din PIB

Belgia, Estonia, Finlanda – 6,3% din PIB

Letonia – 6,1% din PIB

Franța se află pe locul 13, cu 5,1% din PIB. Iar țările care au cheltuit cel mai puțin pe educație sunt:

Regatul Unit – 4,1% din PIB

Italia – 4,0% din PIB

România – 4,0% din PIB

Grecia – 3,9% din PIB

Irlanda – 2,7% din PIB

Potrivit datelor UNESCO, a Băncii Mondiale și a Biroului pentru Statistici Naționale, în 2026, Franța a cheltuit semnificativ mai mult pe sănătate – 11,9%. în timp ce România a investit numai 5,8% din PIB. La capitolul apărare, România a cheltuit 2,3% din PIB în contextul creșterii amenințării ruse, cu 0,1% mai mult în comparație cu Franța (2,1%).

Sursa Foto: Shutterstock/Hepta