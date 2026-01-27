Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare

Calendar an școlar 2026-2027. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de structură a anului școlar 2026-2027. Potrivit datelor furnizate de minister, anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Există mici diferențe în cazul elevilor de clasa a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și frecvență redusă. Vezi mai jos câte module vor fi și care este principala modificare.

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile vor debuta la data de 7 septembrie 2026, iar durata lor va fi de 36 de săptămâni. În cazul elevilor care sunt clasa a VIII-a, anul școlar va dura 35 de săptămâni, ceea ce înseamnă că se va încheia pe 11 iunie 2027. În cazul elevilor claselor a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul școlar se va încheia pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni.

Va fi o durată de 37 de săptămâni pentru elevii din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia clasei a IX-a și a XI-a, respectiv pentru clasele din învăţământul profesional. Pentru aceștia, școala se va încheia pe 25 iunie 2027.

Care este principala modificare?

Ministerul Educației și Cercetării a explicat care este principala modificare adusă noului an școlar.

„Principala modificare, față de structura anilor școlari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanța la decizia inspectoratelor școlare la două (față de trei).

Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, anunță Ministrul Educației și Cercetării.

„În ceea ce privește intervalul propus pentru cele două săptămâni de vacanță între care se poate opta (22 – 28 februarie/1 – 7 martie), propunerea este justificată de nevoia de a crea un echilibru în ceea ce privește numărul de săptămâni consecutive de cursuri”, mai anunță ministerul.

Când au loc cursurile

7 septembrie 2026 – 23 octombrie 2026;

2 noiembrie 2026 – 22 decembrie 2026;

11 ianuarie 2027 – 19 / 26 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

1 martie 2026 – 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

5 mai 2027 – 18 iunie 2027.

Interval de vacanță

24 octombrie 2026 – 1 noiembrie 2026;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

o săptămână în perioada 22 februarie – 7 martie 2027;

24 aprilie 2027 – 4 mai 2027;

19 iunie 2027 – 5 septembrie 2027 (vacanța de vară).

Școala Altfel și Săptămâna Verde

În Ordinul privind structura anului şcolar 2026 – 2027 se arată:

„(1) Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

(2) La clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică și din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică urmărind și scopul acestor programe

(3) La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică”, este notat în Ordin.

