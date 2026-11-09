Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosțit, luni, la București, în cea de-a doua vizită oficială de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan. Discuțiile au vizat protejarea infrastructurii maritime, investițiile europene în apărare și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vizita face parte din turneul președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre. Marți, 10 noiembrie, aceasta merge în Bulgaria, unde va discuta cu premierul Rumen Radev la Varna și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov“. După dicuția cu președintele Nicușor Dan, Președinta Comisiei Europene a anunțat o alocare de 50 de milioane de euro pentru hubul de securitate de la Marea Neagră.

UPDATE | Nicușor Dan și Ursula Von der Leyen susțin declarații comune de presă

Ursula von der Leyen: Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc în numele UE pentru că sprijiniți menținerea securității flancului estic. România se află în prima linie a securității europene. Sunteți un partener vital pentru statele membre UE și NATO. Am văzut acest angajament anul trecut, când am vizitat Portul militar din Constanța. De atunci, provocările de securitate n-au făcut decât să crească.

Am văzut acest angajament anul trecut, când am vizitat Portul militar din Constanța. De atunci, provocările de securitate n-au făcut decât să crească. Aș dori să exprim solidaritatea deplină a Europei cu România. Vă puteți baza pe un răspuns european puternic și unit.

Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie menținută. Este o rută comercială vitală pentru economia europeană și pentru securitatea alimentară globală, pentru că menține fluxul către milioane de oameni, majoritatea în Africa.

Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât poporul ucrainean. Reiterăm apelul la un armistițiu în Marea Neagră. Îmi exprim sprijinul pentru discuțiile de pace de la Abu Dhabi. Aș dori să mă refer la consolidarea supravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare. De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației și interferențe.

Aș dori să mă refer la consolidarea supravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare. De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației și interferențe. Știm cum se întâmplă lucrurile. Am văzut potențialul devastator. Ați deschis calea către a răspunde și vă mulțumesc pentru acest lucru. Este o provocare europeană colectivă, care impune un răspuns european colectiv. De aceea, am lansat centrul european pentru reziliență democratică, care reunește cea mai bună expertiză disponibilă în Europa și sprijină statele membre.

Ursula von der Leyen a fost întrebată de amenințările cu care se confruntă țara noastră: Ce ar trebui să facă România pentru a-și pregăti mai bine populația pentru eventuale situații de criză? Cum evaluați reziliența generală a țării în fața amenințărilor hibride? Care sunt principalele provocări în contextul discuțiilor privind un acord de pace în Ucraina?

Ursula von der Leyen: România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa. Este un pilon de securitate în flancul estic. Amenințările sunt tot mai mari și suntem dispuși să vă ajutăm să le faceți față. În ceea ce privește negocierile de pace, președintele Zelenski a solicitat sprijin din partea partenerilor europeni, îi oferim acest sprijin. Accentul acestor negocieri de pace este pe a pune capăt războiului, acesta trebuie să fie obiectivul. Acum lucrăm la un plan post-război pentru Ucraina. Negocierile de pace se concentrează și pe garanțiile de securitate pentru Ucraina. Orice discuții însemnate cu privire la arhitectura de securitate a Europei nu pot fi purtate decât după ce s-a ajuns la un acord ce încetare a focului în Ucraina și trebuie să aibă loc într-un format corespunzător.

Nicușor Dan: Am avut plăcerea de a o avea astăzi invitată pe președinta Comisiei Europene. Obiectul discuției a fost în mare măsură cel de securitate la Marea Neagră. Îi mulțumesc pentru vizită și solidaritate, pentru un sprijin concret de care o să vorbim puțin mai târziu.

Marea Neagră e importantă pentru România și Europa pentru că este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul coridor de mijloc, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei. Vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu zona caspică.

Este un punct important pentru securitatea întregii Europe și, de asemenea, dacă vorbim de conflictul din Ucraina și de reconstrucția Ucrainei, nu putem să vorbim nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură.

Știm cu toții, am avut numeroase incidente la Marea Neagră în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare. Un întreg spectru de război hibrid, în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul început în Ucraina și să implice țări europene în acest conflict.

Am discutat cu doamna președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre. Punctul concret, important este hubul de securitate la Marea Neagră, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria cu ajutorul UE.

UPDATE | Ursula Von der Leyen, mesaj din timpul întâlnirii cu Nicușor Dan

Președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj pe X la scurt timp după ce a fost primită de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ea susține că se află la Bucuresți pentru a oferi țării nostre solidaritatea și sprijinul Europei în contextul în care atacurile și incursiunile cu drone sunt tot mai dese în largul Mării Negre.

„Tocmai am sosit la București pentru a oferi solidaritatea și sprijinul Europei pentru România. Amenințările, atacurile și incursiunile sunt în creștere în largul coastelor Mării Negre. Dar România și Bulgaria pot conta pe un răspuns european puternic și unit.”, a scris șefa Comisiei Europene pe X.

UPDATE | Ursula von der Leyen, primită la Cotroceni de Nicușor Dan

UPDATE | Mesajul Ursulei Von der Leyen înainte de vizita în România

Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută, susține Ursula Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, înaintea vizitei pe care o face în România și Bulgaria.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente și s-au înregistrat pierderi de vieți omenești nevinovate. În România și Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta situația de pe teren și modul în care Europa își poate consolida răspunsul”, a transmis, luni, pe X, Ursula Von der Leyen.

Ea spune că înaintea vizitei a avut o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută”, adaugă președinta CE.

Ea susține că a reiterat sprijinul său pentru apelul lui Zelenski la un armistițiu care să vizeze infrastructura alimentară și energetică. „De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs și despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noștri. Aștept cu interes să mă întâlnesc cu președintele Zelenski la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni și să discut cu ceilalți lideri despre următorii pași către pace”.

Ursula von der Leyen va fi primită de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, luni, la ora 15:30. Cei doi vor avea o întrevedere tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale și de declarații de presă comune.

Președinta Comisiei Europene se va întâlni apoi și cu premierul Luca Niculescu.

Ursula von der Leyen va merge marți în Bulgaria, iar miercuri va participa, în Turcia, la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31).

Știrea inițială

Ultima vizită efectuată de Ursula von der Leyen în România a fost în septembrie 2025, când, împreună cu Nicușor Dan, s-a deplasat la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și în Portul Constanța. Miza discuțiilor de atunci a vizat securitatea regională în Zona Extinsă a Mării Negre, rolul strategic al României la Marea Neagră, precum și cooperarea europeană în domeniul apărării.

Programul vizitei la București

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, Ursula von der Leyen este așteptată, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, iar la ora 17:00 sunt programate declarațiile de presă comune ale celor doi oficiali.

Agenda Comisiei Europene mai prevede o întâlnire cu premierul Luca Niculescu. Discuțiile vor aborda securitatea și apărarea europeană, competitivitatea, aprovizionarea cu energie, extinderea UE și negocierile pentru următorul buget multianual al Uniunii.

Hubul european de securitate maritimă, în prim-plan

Una dintre principalele teme este propunerea privind un hub pentru securitatea maritimă la Marea Neagră. Inițiativa face parte din strategia Comisiei Europene pentru regiune, publicată în mai 2025. Aceasta urmărește îmbunătățirea supravegherii maritime, schimbul de informații de securitate, protejarea infrastructurii critice și consolidarea cooperării împotriva amenințărilor la adresa transportului maritim.

Pe 6 noiembrie, ministrul român al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a discutat despre dezvoltarea treptată a hubului cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, mecanismul propus va avea caracter civil, iar expertiza militară va fi asigurată prin cooperarea dintre instituțiile naționale. El este conceput să completeze activitățile NATO, nu să creeze o operațiune navală separată a UE.

Angajamentele militare care gravitează în jurul Mării Negre

Marea Neagră este deja acoperită de aranjamente militare la care participă România, Bulgaria și Turcia. Cele trei state NATO au constituit în 2024 un grup operativ comun pentru deminare, destinat pericolului pe care îl reprezintă minele navale aflate în derivă. În iulie 2026, ele au convenit să extindă cooperarea la protejarea infrastructurii critice, inclusiv a instalațiilor energetice și a comunicațiilor submarine.

La data de 1 iulie 2026, România a preluat președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP). Astfel, România și-a reafirmat angajamentul pentru cooperarea regională, bunele relații de vecinătate și sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene.

Mandatul României urmărește patru direcții: accelerarea integrării europene a partenerilor implicați în proces, dinamizarea cooperării regionale prin conectivitate energetică, de transport și digitală, intensificarea dialogului politic și economic dintre participanți și consolidarea rezilienței regionale în fața provocărilor geopolitice actuale și a atacurilor hibride, potrivit comunicatului emis de Ministerul de Externe al României.