Adrian Cioroianu, despre Summitul din Alaska: Trump nu are inhibiții, el vrea să facă pace

Ionuț Cristache îl întreabă pe istoricul Adrian Cioroianu dacă Donald Trump va decide soarta Ucrainei peste capul liderilor europeni și cum ar trebui să reacționeze Uniunea Europeană.

Istoricul a răspuns că Rusia este în avans pentru a obține cât mai mult teritoriu, dar cu costuri economice majore:

„E o chestiune de nuanță. Liderii europeni susțin un principiu – inviolabilitatea frontierelor – apare în documentul final de la Helskinki de la 1975. Asta este mantra tuturor declarațiilor politice. Pentru Trump, asta nu contează. Nu, el vrea să facă pace. În cea mai simplă manieră de a face pace, că va fi un armistițiu, va fi înghețarea frontului. Rusia se încordează să facă avansuri. Vineri se întâlnesc Putin și Trump. Rusia depune mari eforturi să câștige cât mai mult teren. Rusia e în avans. Sigur, nici războiul la infinit nu-l ajută pe Putin. Rușii au probleme economice. Nu vă așteptați să recunoască. Au rezistat în fața lui Hitler cu costuri enorme. Ajutorul occidental le-a salvat statul, dar nu a salvat oamenii de la un trai mizer. Ei au fost mereu încălecați de guvern”.

Întrebat în privința Chinei, Adrian Cioroianu este de părere că Xi Jinping depinde masiv de calmul economic, dar într-un viitor apropiat, ar putea ataca Taiwanul din cauza presiunilor demografice și problemelor economice.

„Insuccesul campaniei Rusiei din Ucraina ar putea domoli și povestea Chinei în privința Taiwanului. Dacă Rusia captura Ucraina în 5 zile, schimba guvernul, Ucraina devenea un satelit de tip Belarus cu arme nucleare rusești….cred că China ar fi atacat între timp Taiwanul. Este un orizont pentru oportunitate. Dacă nu o fac într-un orizont apropiat, China o să aibă probleme. Are o mare problemă demografică. Vor trebui să plătească pensii unor sute de milioane de oameni care vor ieși la pensie. Creșterea lor depinde de puterea de consum care a crescut. Uitați-vă la toate orașele României care au cel puțin câte un magazin chinezesc”.

