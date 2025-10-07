Prima pagină » Emisiuni » Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”

Andrei Rosz
07 oct. 2025, 13:40, Emisiuni
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum se planifică un program responsabil de investiții. Urmăriți aici emisiunea integrală. 

Alexandru Chirilă: „Întotdeauna când interacționăm cu oameni care intră și vor să se educe financiar, primul pas e auditul averii nete, care presupune să calculăm tot ceea ce deținem la valoarea de piață actuală și să calculăm datoriile pe care le avem.

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a explicat cum se planifică un program responsabil de investiții. Acesta a început prin a spune că trebuie făcut un audit al averii nete. Acest audit personal presupune un calcul matematic simplu. Se iau toate bunurile deținute de un om, se estimează la valoarea pieței actuale și se calculează și datoriile personale. Antreprenorul susține că dacă un om are un apartament, dar are și credit pe 20 de ani, adevărata valoare deținută este diferența dintre cele două sume. În sine, suma deținută de om este valoarea apartamentului la piața actuală din care se scade creditul.

După realizarea acestui audit personal, fiecare om poate începe un program de investiții sigure. Antreprenorul susține că ar trebui să fie oprite și hemoragiile din buget. Fără fumat, fără ieșit în oraș sau fără mâncare comandată, un om poate ajunge la 1400 de lei lunar economisiți. După acești pași, investițiile vin ca un pas firesc de care o persoană se poate bucura la pensie.

„Întotdeauna când interacționăm cu oameni care intră și vor să se educe financiar, primul pas e auditul. Și auditul averii nete presupune să calculăm tot ceea ce deținem la valoarea de piață actuală și să calculăm datoriile pe care le avem. Există de multe ori percepția că eu dețin un apartament, dar mai am credit pentru 20 de ani. Tu nu deții nimic. Deții o datorie. Ce deții este diferența dintre prețul la care ai putea să vinzi apartamentul și datoria pe care o mai ai de achitat, așa că facem niște confuzii aici. Și în primul rând, primul pas este să ne calculăm averea netă. Am spus tot ceea ce dețin la valoarea de piață, minus toate datoriile pe care le am. Asta este ceea ce eu am reușit să acumulez pe tot parcursul vieții. Pasul doi să eliminăm neapărat găurile din bugetele noastre. Imaginează-ți că dacă eu aș putea să renunț la țigări și să nu mai comand de 400 lei lunar, mâncare, să mă uit ce abonamente nu mai folosesc și să nu mai ies în oraș, ar fi 1.400 lei lunar, pe care dacă i-aș investi timp de 35 de ani, la 10% randament, aș avea 3,6 milioane de lei. Asta înseamnă aproximativ 700 și ceva de mii de euro. Adi, cu 700 și ceva de mii de euro în conturi la vârsta pensionării, eu zic că ți-ai completa extraordinar de bine pensia. După ce am averea netă, am stabilit de unde opresc hemoragia. Adi, pune mâna și investește și automatizează-ți contribuțiile. Plătește-te pe tine. Prima dată alege o platformă reglementată în România sau UE în așa fel încât să nu te trezești că nu-ți mai vezi banii. Deschide contul. Există pe site-ul ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, toate casele de brokeraj, toți brokerii care sunt reglementați, care au licență. La fel există pe site-ul ESMA toate casele de brokeraj reglementate în Uniunea Europeană. Legislația protejează foarte mult deja investitorul, iar aceste case de brokeraj sunt obligate să respecte o anumită conduită pentru a-și putea păstra licența. Sectorul financiar este extrem de bine reglementat și dacă utilizezi un astfel de broker reglementat, riscurile de faliment sau de a nu-ți mai vedea banii sunt mitigate semnificativ. Și după ce ți-ai deschis contul și ai setat pe pilot automat, nu te complica, investește simplu și diversificat într-un mix între ETF-uri și obligațiuni. Dacă faci lucrurile astea, la vârsta pensionării o să mă suni și o să-mi mulțumești.”, a explicat antreprenorul.

