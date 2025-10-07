Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum se planifică un program responsabil de investiții. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Alexandru Chirilă: „Întotdeauna când interacționăm cu oameni care intră și vor să se educe financiar, primul pas e auditul averii nete, care presupune să calculăm tot ceea ce deținem la valoarea de piață actuală și să calculăm datoriile pe care le avem.”

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a explicat cum se planifică un program responsabil de investiții. Acesta a început prin a spune că trebuie făcut un audit al averii nete. Acest audit personal presupune un calcul matematic simplu. Se iau toate bunurile deținute de un om, se estimează la valoarea pieței actuale și se calculează și datoriile personale. Antreprenorul susține că dacă un om are un apartament, dar are și credit pe 20 de ani, adevărata valoare deținută este diferența dintre cele două sume. În sine, suma deținută de om este valoarea apartamentului la piața actuală din care se scade creditul.

După realizarea acestui audit personal, fiecare om poate începe un program de investiții sigure. Antreprenorul susține că ar trebui să fie oprite și hemoragiile din buget. Fără fumat, fără ieșit în oraș sau fără mâncare comandată, un om poate ajunge la 1400 de lei lunar economisiți. După acești pași, investițiile vin ca un pas firesc de care o persoană se poate bucura la pensie.