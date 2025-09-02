Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Românii nu prea au buget pentru EDUCAȚIE”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum în România nu există un buget alocat special pentru educație. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Alexandru Chirilă: „Suntem una dintre țările cu cea mai proastă rată de vânzare de cărți la nivel european”

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a explicat câți bani cheltuie românii în plus după creșterea accizelor. S-a luat cazul unui tânăr, care locuiește singur și are ca venit unul de 5000 de lei lunar. Acest tânăr ar cheltui cam 1200 de lei pe alimente, plus încă vreo 400 pentru ieșiri în oraș la restaurante. 600 de lei s-ar duce pe utilități și alți 400 pe combustibil. Cu articole de îmbrăcat sau vreun gadget nou achiziționat, încă 600 de lei. Legat de cărți, spune antreprenorul, românii nu au cultura bugetului pentru educație. În sine, în rândul românilor nu există acest concept de a pune bani separați pentru educație. De asta, spune Chirilă, suntem una dintre țările din Europa care cumpără cele mai puține cărți. Românii consumă foarte puține cărți pe parcursul unui an. Apoi, expertul în finanțe a vorbit și despre costurile suplimentare care vin la pachet cu măsurile de austeritate. În sine, 1200 de lei vor fi banii cheltuiți în plus de o familie, pe parcursul unui an.