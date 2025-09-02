Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Românii nu prea au buget pentru EDUCAȚIE”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum în România nu există un buget alocat special pentru educație. Urmăriți aici emisiunea integrală.
Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a explicat câți bani cheltuie românii în plus după creșterea accizelor. S-a luat cazul unui tânăr, care locuiește singur și are ca venit unul de 5000 de lei lunar. Acest tânăr ar cheltui cam 1200 de lei pe alimente, plus încă vreo 400 pentru ieșiri în oraș la restaurante. 600 de lei s-ar duce pe utilități și alți 400 pe combustibil. Cu articole de îmbrăcat sau vreun gadget nou achiziționat, încă 600 de lei. Legat de cărți, spune antreprenorul, românii nu au cultura bugetului pentru educație. În sine, în rândul românilor nu există acest concept de a pune bani separați pentru educație. De asta, spune Chirilă, suntem una dintre țările din Europa care cumpără cele mai puține cărți. Românii consumă foarte puține cărți pe parcursul unui an. Apoi, expertul în finanțe a vorbit și despre costurile suplimentare care vin la pachet cu măsurile de austeritate. În sine, 1200 de lei vor fi banii cheltuiți în plus de o familie, pe parcursul unui an.
„Avem exemplul unui tânăr singur cu un venit de 5000 de lei. Avem un tânăr care consumă pe alimente vreo 1200 lei, pe utilități, vreo 600 de lei, pe combustibil, vreo 400, mai mănâncă și în oraș de vreo 400 lei, își mai cumpără și ceva haine sau ceva gadget-uri în valoare de 600 lei, mai plătește un abonament la internet sau telefonie, 80 lei, mai cumpără și niște cărți… Apropo, aici avem o situație interesantă. Românii nu prea au buget pentru educație. Practic suntem una dintre țările cu cea mai proastă rată de vânzare de cărți la nivel european. Practic, românii consumă foarte puține cărți pe parcursul unui an de zile și vedem aici că doar din TVA am avea o creștere cu aproximativ 70 lei pe lună. Dacă mai punem și cu creșterea accizelor la combustibil, o să discutăm imediat și despre creștere accizelor la combustibil, am avea o creștere de vreo 86 lei. Este o creștere de peste 1200 de lei pentru o familie pe parcursul unui an. Aparent nu par niște cifre foarte mari, dar dacă ar fi să punem banii ăștia că s-ar fi dus în investiții, cu puterea dobânzii compuse învățată emisiunile precedente, deja am fi discutat despre niște bani care ne-ar fi rămas nouă, nu s-ar fi dus în consum.”, a explicat antreprenorul.