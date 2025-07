Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Trebuie să învățăm să nu fim victime ale inflației”

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă a atras atenția asupra modului în care românii înțeleg fenomenul inflației și a evidențiat lipsa de educație economică. Acesta a explicat că inflația este un fenomen constant, care afectează direct puterea de cumpărare a populației. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Alexandru Chirilă vorbește despre modul în care generațiile trecute nu înțelegeau cu adevărat conceptul de inflație, motiv pentru care adesea cad victime ale acestui fenomen. Acesta atrage atenția asupra modului în care, de la an la an, creșterea ratei inflației este o constantă în regimul capitalist în care trăim, însă salariile românilor nu se aliniază acesteia, afectând astfel puterea de cumpărare.

„Salariile nu cresc suficient. Cred că generațiile actuale reușesc să înțeleagă cu adevărat mecanismul inflației și ce înseamnă cu adevărat inflația. În perioada 2008-2020 am trăit o perioadă cu o inflație foarte scăzută, aproape de zero. Ei bine, mecanismul acesta al inflației este un mecanism care se adaugă an de an. Asta înseamnă că, de la an la an, banii își pierd din valoare. Iar eu, pentru a putea păstra valoarea banilor, este nevoie să îmi cresc veniturile cel puțin egal cu rata inflației. Fiind antreprenor, știu sigur că nu poți crește salariile cu 16% în 2020 sau 2021, cât a fost inflația. Nu poți crește salariile în anul următor cu încă 10%, apoi în următorul an cu încă 8%. Pentru că, vedeți voi, practic, inflația din ultimii ani s-a tot adăugat și a fost 16%, 8%, 6% și pare că a intrat într-un platou de 6%. Ei bine, partea interesantă este că frigiderul nostru simte direct ce înseamnă creșterea prețurilor la cartofi, pâine, ulei, zahăr etc., în contrast cu faptul că veniturile noastre nu au crescut direct proporțional. ”