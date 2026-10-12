Alina Gorghiu cere ca PNL sa ramana la guvernare cu ministri si propuneri de program

Alina Gorghiu susține că liberalii trebuie să își asume rămânerea la guvernare și să contribuie la stabilitatea politică a României. Ea afirmă că partidul trebuie să participe la discuțiile privind programul de guvernare. Deputata consideră că PNL ar trebui să colaboreze cu PSD, în ciuda divergențelor politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„PNL trebuie să dea dovadă de responsabilitate în privința învestirii noului Guvern”

Invitată la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Alina Gorghiu a subliniat importanța implicării PNL în procesul de învestire a noului Guvern. Aceasta susține că România se află într-un moment critic. Deputata liberală afirmă că partidele politice trebuie să dea dovadă de responsabilitate pentru a asigura stabilitatea țării.

„Cu guvernul am să vă spun eu. Invitația aceasta de învestire a guvernului nu e o invitație la o cafea. Nu e invitație la un film duminică după-amiaza și, în funcție de chef, să spună PNL-ul: «Bă, e duminică, îmi este lene, stau pe canapea sau merg la film, că uite, este un film drăguț». Nu, e o invitație la stabilitate, la a echilibra România asta, care intră într-o mare problemă, în zid. Suntem în al 12-lea ceas. Deci da, din punctul meu de vedere, și opinia pe care o să mi-o exprim în interiorul partidului atunci când va fi această ședință va merge exact pe aceste două direcții. Joi, ultima zi în care poate veni cu programul de guvernare și cu lista de…”, a declarat deputata PNL.

„Trebuie să ne asumăm rămânerea la guvernare”

Deputata PNL consideră că partidul trebuie să își asume rămânerea la guvernare și să contribuie la elaborarea programului de guvernare. Ea susține că liberalii ar trebui să colaboreze cu PSD, în ciuda diferențelor politice, pentru a pune în aplicare măsurile de care România are nevoie.

„Nu doar util, obligatoriu. Și cred că discuția trebuie să fie înainte de depunerea programului de guvernare, pentru că un vot al Partidului Național Liberal pentru acest guvern trebuie să vină și cu adăugiri la programul de guvernare, cu idei prinse în acest program de guvernare, cu propuneri, dacă partidul va dori să facă parte din guvern, cu propuneri de miniștri. Opinia mea este că trebuie să ne asumăm rămânerea la guvernare. Și dacă politic, cu miniștri, cu premieri independenți, Luca Niculescu, și dacă ne pute PSD, iertați-mi exprimarea colocvială, două ore pe săptămână, în ședința de guvern, ne strângem de nas, ne întoarcem cu spatele, dar ne vedem de agenda asta de care românii au urgentă nevoie să o punem în îndeplinire.”, a adăugat Gorghiu.

Ilie Bolojan a anunțat că PNL este dispus să susțină învestirea Guvernului Luca Niculescu fără a face parte din acesta. El exclude o nouă guvernare alături de PSD. Premierul demis susține că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Bolojan îi acuză pe social-democrați că nu și-au respectat angajamentele și au provocat crize politice.