Titiana Popa: Cum ne curățăm organismul prin rugăciune

09 nov. 2025, 18:00, Altceva Podcast
Sâmbătă, 8 noiembrie, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene a adus în prim-plan o temă profundă: vindecarea sufletului prin credință. Invitată a fost Tatiana Popa, cea care a vorbit despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată ajuta.

Tatiana Popa a vorbit inclusiv despre modul în care putem „curăța” organismul prin credință și rugăciune.

„Organele noastre pot să îmbătrânească prematur. Poţi să îi resetezi vârsta biologică. Am avut multe cazuri de doamne la menopauza prematur, am curăţat, am refăcut legătura sistemului reproducător cu creierul, a revenit ciclul menstrual.

Mi se pare dovada cea mai concretă de regenerare a unei părţi din corpul nostru.

Eu sunt una singură, eu îi pot învăţa, nu am cum să vindec pe toată lumea care vine la mine, nu am cum să îi primesc fizic.”, a explicat Titiana Popa la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

