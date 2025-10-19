Răzvan Vasile despre puterea de a lăsa în spate trecutul și puterea nemăsurată a recunoștinței: „Eu pot orice. Eu merit orice”

Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes, a vorbit despre cum este el ca om și cum preferă să lase trecutul deoparte, în cadrul podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene.

„Da, eu pot orice. Eu pot. Eu merit orice. Eu sunt recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat în lumea asta până acum. Iert pe toată lumea din trecutul meu, inclusiv pe mine, pentru că eu în momentul când mă iert pe mine și mă accept așa cum sunt, începe să-mi placă de mine. Mă iert pe mine pentru tot ce am făcut. De ce să car eu bagajul ăla greu de tot, sacii mari de gunoi, mirositor, urât mirositor. Încep să mă iubesc pe mine. Încep să mă iubesc. Să văd ce n-a mers până acum. Am o doamnă care a zis, domnul Răzvan, eu nu pot să vă trimit mail la… Eu nu le am cu astea. Zic, cu astea ce? Cu IT-ul ăsta, doamnă, este la o decizie, la un click, să vă duceți să intrați într-un curs de IT.

Și după ce îl terminați în două săptămâni, în altul, și în două luni veți fi mai bună ca mine. E doar o decizie. Nu există eu nu pot. Există doar nu vreau, pentru că eu cred că nu pot. Da? Și să fie foarte recunoscători. Și hai să-ți dau un exemplu, ABC-ul ăsta de recunoștință. Uite, hai să-i dăm un exercițiu. O zi întreagă, oameni buni, toți, o zi întreagă, nu vorbiți nimic negativ. Alt sfat este: opriți-vă din a vă focusa pe lipsă. Deci încercați o zi întreagă să nu vorbiți nimic negativ. Încercați 28 de zile, ca în fiecare zi, în astea 28 de zi, la final de zi să scrii 10 lucruri pentru care ești recunoscător.

O să vezi în ziua 22 când o să zici că sunt recunoscător pentru bățul ăsta de lemn, sunt recunoscător pentru omul ăsta din fața mea, sunt recunoscător că am un birou pe care să-mi pun coatele, sunt recunoscător pentru cămașa asta, o să vezi că noi ar trebui să gândim totul în recunoștință. Pentru că, uite, eu la un eveniment, tot mereu iau o victimă, între ghilimele, din față și zic, îți dau 10 milioane. Dar atenție că e atât de puternică chestia asta, dacă lumea înțelege. Și nu are cum să nu înțeleagă. Îți dau 10 milioane de euro. Și nu glumesc, sunt foarte serios. Îți dau banii ăștia. Îi vrei? Da! Și ce îmi ceri în schimb? Să nu te mai scoli mâine. Cum adică să mă scol mâine? Să nu te mai trezești, adică să mori. Da. Și îmi dai 10 milioane. Da, nu vreau.

Ok, îți dau 100 de milioane Și mâine nu te mai trezești. Ai o zi întreagă, faci ce vrei. Du-te domne cu prostiile tale. Îți dau un miliard. Nu vreau domnul niciun ban, ok. Deci, doar simplul fapt că tu mâine te trezești valorează mai mult de 100 de milioane. Și tu mâine când te trezești începi, uite ce a zis Adrian, ce frig e afară, aoleu trebuie să mă duc iar la serviciu, vai de mine, n-am nu știu ce. Focusul ăsta pe lipsă permanent și pe văicăreală și pe dramă și pe victimizare. Schimbă. Tu poți să schimbi orice în viața ta. Ai spus stop? De azi schimb tot. Sau schimbă pe bucăți. Deci lipsa de recunoștință și căratul ăsta, știi, vărul al meu nenorocit, iubitul al meu un prost, profesorul al meu, nu știu ce, mama m-a distrus, tata m-a bătut. Ieșiți din astea.

Faceți-vă, ca alt sfat, faceți din trecut doar o referință. Nu o reședință, n-ai ce căuta în trecut. Pentru că tu dacă stai în trecut, n-ai viitor. Știi de ce? Pentru că viitorul se face în prezent. Deci, mută-ți fundul din trecut, că n-ai ce să cauți acolo. Te duci acolo în trecut și te mai inspiri, mai înveți ceva, dar scoțând emoțiile momentelor respective. Și stai în prezent, că tu doar în prezent poți să-ți crezi. Ieși din anxietăți de viitor. 98% din fricile de viitor nu se întâmplă. Atunci, de ce să mă sperii? Este mintea care îmi proiectează scenarii negative, mă păcălește”, a spus Răzvan Vasile.

„Aveți credință în voi că puteți orice”

„Niciodată. Nu se întâmplă. 98%. Deci, de reluăm. Iubiți-vă pe voi. Aveți credința în voi că puteți. Pentru că puteți orice. Acționați. Fiți recunoscători pentru orice s-a întâmplat. Începe să vă iubiți pe voi, să vă placă de voi. Iertați-vă pe voi. Oprește judecățile despre tine. Oprești presiunea asta a perfecționismului și a controlului. Fii impecabil cu ceea ce spui. Acționează permanent. Magia, repet, nu știu câte oară, magia pe care orice om o caută în viață, care o fi? Poate a mea e să îmi găsesc o ființă să mă iubească, poate a ta e să ai mulți bani, poate altcuiva e să aibă un pom lângă el, să se uite la un pom. Magia pe care tu o cauți în viața ta, indiferent care ar fi, se află în lucrurile pe care nu le faci. Dă drumul și fă lucruri. Începe și fă locuri. Și dezvoltă-te.

Eu de Halloween m-am mascat în cărți, că sperie pe toată lumea. 94% dintre oameni nu citesc. Păi dacă voi citiți, sunteți mai buni decât 94% dintre oameni. 6% citesc! Avem atâtea pârghii. Noi nu mai avem acum… Știi, mama putea să zică, bă, n-am știut cum să te crezi, uite, am făcut ce am putut și eu, am mai greșit, dar uite că ai ieșit bine. Nu ai scuze, bravo, ăsta e cuvântul. Pentru că ai toate resursele în jurul tău”, a mai punctat Răzvan Vasile.

