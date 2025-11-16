Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre legătura scriitorului cu Masoneria. „Acolo este vorba de ezoterie”

Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre legătura scriitorului cu Masoneria. „Acolo este vorba de ezoterie”

16 nov. 2025, 17:00, Altceva Podcast

Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Acesta a făcut dezvăluiri despre legătura scriitorului cu Masoneria din România. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

În cadrul podcastului a fost adusă în discuție și legătura scriitorului Mihai Sadoveanu cu Masoneria din România. În anumite scrieri se menționează faptul că scriitorul român a fost inițiat, în 1927, de Grigore Ghica, în loja Dimitrie Cantemir de la Iași.

„Vorbeam despre legătura cu Masonerie, vorbeam despre legătura cu biserica. La un moment, biografia masonică.. și, aici, s-au creat tot soiul de legende pe seama legăturii cu Masoneria. Biografia masonică a lui Sadoveanu a fost clarificată foarte frumos de un neobosit istoric al Masoneriei, Horia Nestorescu Bălcești, și povestește și lasă și scris, în anumite cărți, faptul că a fost inițiat de prietenul Grigore Ghica, în ianuarie 1927, în loja Dimitrie Cantemir constituită la Iași.

În perioada în 1928-1929, devine Marele Maestru al Marii Loje Naționale din România, urcă repede pe scara ierarhică, de la gradul 18 la 33, și devine membru activ al Supremului Consiliu de grad 33 și ultimului al Ritului Scoțian Antic și acceptat din România. Dar sunt și voci care îi pun în spate trădări. Îi pun în spate frământări ale Masoneriei. Masoneria intră în adormire sub talpa lui Carol al II-lea, în 1937.

Unii frați ai lui Mihail Sadoveanu îl acuză pe acesta că a complotat cu Carol al II-lea pentru desființarea Masoneriei. Se mută în exil Masoneria, la Paris, după al Doilea Război Mondial, vin și de acolo anumite acuzații potrivit cărora Mihail Sadoveanu ar fi pus la dispoziția noului regim comunist listele cu structura Masoneriei din România, până în 1937, și cu numele unor frați.

(…) S-a născut și mitul că ar fi fost asasinat. Acea teorie pe care ați demontat-o foarte ușor. Pe de altă parte, apar informații că Sadoveanu, totuși, și-a protejat frații până în ultima clipă și că a refuzat să-i predea către regimul comunist instalat. Ba mai mult, Masoneria cu sprijinul lui Sadoveanu ar fi rămas cu flacăra aprinsă răzleț și în acei ani”, a spus Adrian Artene.

Cartea lui Mihail Sadoveanu care tratează tema masonică

„Eu nu pot să vă spun prea multe despre acest subiect, pentru că nu m-a interesat subiectul Masonerie. Întâmplător, când a publicat cartea «Creanga de aur», i s-a luat un interviu la acea vreme. Doar atât a zis. Sadoveanu a zis clar și limpede. Acolo este vorba de ezoterie. Este o gândire filosofică unde noi îl respectăm pe Dumnezeu”, a spus Dan Herford.

