Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre modul în care Regina Maria l-a promovat în literatura europeană: „E în premieră”

16 nov. 2025, 15:58, Altceva Podcast

Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre modul în care Regina Maria îl promovase pe scriitorul Mihail Sadoveanu în literatura europeană. Totodată, a adus în atenție și un refuz pe care îl primise din partea ICR Londra. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„E în premieră ce spun acum. Descopăr pe internet acum 3 ani de zile o carte care era semnată de Regina Maria, în limba engleză. Când mă uit acolo, poeți români publicați în limba engleză. Și englezii știau de România că noi trăgeam cu arcul pe vremea aia. Cartea finanțată de către Regina Maria, recomandare, unde a fost printre poeții nu mărunți, dar micuți, ale acelei vremuri, fiecare cu câte un titlu. Cine a beneficiat de 3 nuvele – Caragiale și Sadoveanu.

(…) Povestesc acest lucru unui domn, bun prieten, îl respect foarte mult. Este profesor universitar doctor la Faculttea de Litere din București, domnul Paul Cernat. Este un sadovenian trup și suflet. Și i-am povestit: «Nu știam de asemenea lucru.». «Nu știai?», «Nu știam, domnule, de chestia asta». Am refăcut traducerea cu ajutorul fiicei unei doamne care este jurnalistă în România. Fiica a lecturat cartea. Am luat cele 3 traduceri și am văzut în primăvară că ICR Londra avea o acțiune pentru Regina Maria. (…) La care eu iau legătura cu directoarea de la ICR Londra , pe Messenger, și i-am zis: «Văd că aveți câteva acțiuni la Londra, deci aș dori să aduc un aport ca să cunoască literatura noastră. Că noi nu suntem numai ciorditori de bancomate și cerșetori, avem și treaba aceasta». Nu mi-a răspuns, a negat”, a relatat Dan Herford.

„Cei de la ICR Stockholm mi-au spus să vin când doresc”

„I-am zis în felul următor: «Vin pe socoteala mea. Vin la Amsterdam, vin la Londra și prezint aceste nuvele». Cei de la ICR Stockholm mi-au spus să vin când doresc. (…) La Londra, s-a aniversat asta, a venit și Regele Charles și a fost respinsă această ofertă finanțată de mine. Mai mult decât atât, acum fiind în România, m-am dus la ICR să le povestesc și am vrut să vorbesc cu directorii. Vreți să vă spun că nu m-au primit… Deci, ca să ce? Români care să fie cunoscuți pe spatele meu, să facem un lucru frumos pentru ce? Pentru onoarea noastră, pentru a fi apreciați”, a mai precizat Dan Herford.

