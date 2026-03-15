Lavinia Bârlogeanu și scenariile pierderii: „Efortul e vitamina creierului și a vieții, nu te du pe lucruri ușoare”

15 mart. 2026, 14:47, Altceva Podcast

Lavinia Bârlogeanu, invitata lui Adrian Artene, în primul episod al noului sezon din podcastul „Altceva” cu Adrian Artene, a vorbit despre cât de important este efortul în viața oamenilor de zi cu zi și cum ajută creierul. Vezi aici podcastul

Lavinia Bârlogeanu consideră că dorința de a înțelege lucrurile în mod complex este esențială și îi încurajează pe oameni să nu evite efortul, deoarece acesta menține mintea activă și ajută la dezvoltare. În locul lucrurilor ușoare sau superficiale, recomandă lectura și activități care stimulează gândirea și contribuie la menținerea vitalității mentale de-a lungul vieții.

„Pentru că mă familiarizam cu un nou tip de gândire. Gândirea psihanalitică, e o gândire foarte complicată, pentru mine a fost un mare avantaj pentru că știam toate aceste lucruri, dar am avut un țel, am și acum, iar el nu va dispărea până la sfârșitul vieții mele, pentru mine, nevoia de a gândi și de a înțelege complex lucrurile e cea mai importantă, dacă ar fi să spun asta cuiva de vârsta mea sau mai tânăr sau mai în vârstă, asta aș spune, nu fugi de efort. Efortul e vitamina creierului și a vieții, nu te du pe lucruri ușoare, nu citi cărți de doi bani, din păcate se publică prea multe de felul ăsta, citește cărți grele care te forțează să gândești, să judeci, să cauți exemple, să te duci la alte surse. Efortul este cel care asigură până la urmă continuitatea vieții noastre, ne ține mintea vie și ne apără de pericolele cele mai mari asociate trecerii timpului”, a spus Lavinia Bârlogeanu.

