Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”

Într-o conversație profundă și provocatoare, invitata lui Adrian Artene, Lavinia Bârlogeanu, dezvăluie cum ne putem elibera de frici, dar vorbește deschis și despre pericolele pe care le ascunde industria dezvoltării personale. Vezi aici podcastul

„Pentru a face față acestor frici, e important să ne poziționăm altfel”

Fricile apar și se transformă pe parcursul vieții, pe măsură ce oamenii trec prin diferite experiențe și provocări. Deși aceste încercări pot ajuta la depășirea temerilor, societatea pune o presiune constantă asupra oamenilor să rămână tineri și puternici, considerând că valoarea lor depinde de acest lucru.

„Noi elaborăm, integrăm fricile astea pe măsură ce timpul trece, pe măsură ce suntem puși la diverse probe de către această viață, înțeleapta noastră viață. Și care vine punându-ne la probă să ne ajute, nu să ne împiedice, pe măsură ce ne dăm seama că ne descurcăm mai bine și fricile se dedramatizează, dar și aici aș spune, suntem într-o luptă continuă cu o lume care cere de la noi prin toate instanțele ei, să fim tineri, să rămânem tineri și puternici pentru că valoarea noastră ține de acest fapt. Ați vorbit mai înainte de frica de concediere sau de frica de a nu mai fi angajat după o anumită vârstă, sunt lucruri obiective.

Ne confruntăm cu ele, prin urmare, pentru a face față acestor frici, e important să ne poziționăm altfel, nu doar față de noi înșine, ci și față de această lume. Vorbeam de standardele pe care le impune lumea astăzi care sunt mult mai violente și exprimate într-un mod continuu și față de care ai sentimentul că nu poți protesta deloc.”, spune Lavinia Bârlogeanu.

„Tinerețea și frumusețea sunt supraevaluate”

Lavinia Bârlogeanu mai spune că societatea de astăzi supraevaluează tinerețea și frumusețea, promovând prin reclame, suplimente și diverse mesaje ideea că îmbătrânirea trebuie evitată sau ascunsă. Această mentalitate face ca îmbătrânirea să fie percepută ca o problemă sau chiar ca o boală, deși este un proces natural.

„Vorbeam de supraevaluarea tinereții și a frumuseții, când veneam în mașină s-a întrerupt emisiunea pe care o ascultam cu o reclamă la crema de față care te face să arăți mereu tânăr sau tânără și frumoasă, da. Alte reclame la diverse suplimente alimentare, ne uităm la suplimentele alimentare ca și cum sunt garanția că noi nu vom îmbătrânii. Apar cărți cum să te menții tânăr, cum să fii tânăr la o vârstă nu știu de care. Clișee de tipul că vârsta e doar un număr în buletin. E o lume nebună, o lume care se referă la îmbătrânire ca la o problemă sau ca la o boală, da? Noi nu vedem fenomenul îmbătrânirii ca fiind unul firesc, natural, normal, ci care poate să aducă pentru fiecare dintre noi, dacă știm cum să ne raportăm la această etapă din viața noastră, foarte multe beneficii de care nu ne-am putut bucura în tinerețe și într-o societate care cere mereu să fim performanți, să avem rezultate, la o societate care judecă valoarea noastră doar din perspectiva utilității pe care o avem în, știu și eu, în legătură cu banii pe care îi producem cu plus valoarea pe care o creăm, și așa mai departe.”, a mai punctat aceasta.

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

