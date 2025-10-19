Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Răzvan Vasile, despre legile de atracție ale Universului: „Orice se întâmplă are ambele trăsături în proporții egale”

Răzvan Vasile, despre legile de atracție ale Universului: „Orice se întâmplă are ambele trăsături în proporții egale"

19 oct. 2025, 16:41, Altceva Podcast
Răzvan Vasile, despre legile de atracție ale Universului: „Orice se întâmplă are ambele trăsături în proporții egale”

Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes, a vorbit în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene despre legile Universului și cum omul este construit să vadă atât părțile bune, cât și părțile rele dintr-un lucru sau o situație. 

„Bineînțeles, de la început, de când sunt mic, pentru că eu cred că nu pot. Vai de mine câți copii sportivi am întâlnit, ce talente rare. Dar hai să le dăm o armă bună de tot, ca să contraatace tot. Sunt și lege universale. Ele vin din Hermetism, din Hermes, Trismegistru, din Tăblițele de Smarald, vin din Chibalion. Acum, se numesc legi universale, se predau la Oxford și la Stanford. Uite, profesorul de Martin, iară, face minuni acolo. Legile universale. Și hai să-i învățăm una să folosească. Băi, una, atât. Dar o să-i învățam mai multe. Prima lege universală e legea dualității. Cum e cafeaua asta? Proastă. Nu există un lucru să fie doar prost. Orice lucru, orice acțiune, orice om, orice se întâmplă, are ambele trăsături în proporții egale. Deci dacă mie mi-e frică că se va întâmpla ceva, hai să-mi echilibrez gândirea să caut și pozitivul în lucrul ăla.

Dacă eu văd în ceva doar frumusețea, doar pozitiv, stop, ești dezechilibrat. Nu vezi și jumătatea aia la alta. Hai să pornim de la această primă lege universală. Întotdeauna! Înțelege că orice se întâmplă are dublu sens. Și pozitiv și negativ. Contrabalansează negativul cu pozitiv, pozitiv cu negativ. Noi avem o mare, cum să zic, tendință să facem dramă. Nu e dramă, e doar jumate. Și e dramă așa, că așa crezi tu. Deci asta ar fi prima chestiune. Vezi ambele părți ale monedei. Întotdeauna. 2. Nu uita că orice vezi într-un om, bine sau rău, e a doua lege a reflexiei, e a legea reflexiei universale, este doar și doar imaginea ta. E doar despre tine. Dacă eu îți spun ție, Adrian, ești minunat, vorbesc de mine. Dacă eu spune Adrian, eu așa ceva n-am mai trăit în viața mea, o tâmpenie de asta. E tot despre mine. De aceea vedem de multe ori răul în ceilalți. Bineînțeles, e despre noi. Pentru că răul e adăpostit în interiorul nostru. Atât.

Înseamnă că e atât de mare și importantă și frumoasă viața asta și Dumnezeu și Universul, cum vrei tu să-l denumești, încât mi-a pus în față permanent oglinzi. În care noi ne putem uita. Păi eu acum mă gândesc, mamă, cum o să-mi stea părul. Păi mă uit în oglindă, mă uit la tine, tu ești oglinda mea. Mă uit la nevastă, mă uit la copil, mă uit la prieteni, mă uit la un om pe stradă, mă uit la un comentariu de pe social media. Sunt toate oglinzi ale mele”, a spus Răzvan Vasile.

