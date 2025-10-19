Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre faptul că rușinea și vinovăția „otrăvesc” corpul. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Vezi că a te iubi pe tine nu înseamnă egoism. Egoism este când îi pui pe alții să satisfacă ție nevoile tale și îi judeci și dai vina pe ei”, a precizat Răzvan Vasile.

„Am avut această discuție și m-a întrebat cineva, la un moment dat, ce ți se pare că a te pune pe tine înaintea tuturor este formă de egoism. Și m-am gândit… nu ți se pare că faptul că te așezi în spatele altora, creezi o nedreptate celui care ar trebui să locuiască în interiorul tău? Că noi ne gândim întotdeauna, nu ne așezăm în fața celorlalți, ca nu cumva să-i nedreptățim pe ceilalți”, a spus Adrian Artene.

Răzvan Vasile: „Cortizolul, hormonul stresului, a devenit otravă”

Răzvan Vasile a vorbim despre modul în care oamenii se „otrăvesc” zilnic.

„Nu e adevărat. Noi nu ne punem acolo pentru că am fost atât de mulți judecați, încât ni s-a instalat efectiv un motor de judecată în cap. Noi avem un judecător. Tu știi că noi zi de zi… Adrian, asta e foarte trist, că lumea trebuie să asculte. Noi, zi de zi, ne otrăvim. Efectiv, uite, otravă. Uite, o luăm așa… O înghițim, doar că nu o înghițim, o producem.

În noi există un hormon al stresului. Lasă adrenalina. Cortizol. Cortizolul este un hormon al stresului, singurul hormon al stresul, care a creat evoluție, dar în limitele normale. Chimia umană trebuie respectată. Ce înseamnă otravă? În ziua de azi, cortizolul, hormonul stresului, a devenit otravă. Pentru că otravă, uite, la orice se întâmplă în jurul nostru, orice e mai mult sau mai puțin decât tu ai tu nevoie, se numește otravă. În ziua azi, noi producem cortizol non-stop”, spune Răvan Vasile.

„Fiecare operațiune de genul ăsta nouă ne produce cortizol, ne otrăvim singuri”

Antreprenorul a explicat, în continuare, cum se produce acest cortizol în corp.

„De ce? Pentru că ne judecăm. Pentru că punem presiune pe noi, pentru că vrem să controlăm tot, pentru că suntem perfecționiști, pentru că ne grăbim, pentru că bârfim, pentru că mințim, pentru că ne punem măști. Pentru că judecăm nu numai pe noi, ci și pe ceilalți. Fiecare operațiune de genul ăsta nouă ne produce cortizol, ne otrăvim singuri, ne auto-otrăvim. Cât e penibil e asta? După aia, eu te mint pe tine, fii atent ce am făcut ieri, astea au existat de autenticitate, e cea mai gravă, te inunzi cu cortizol. Tu știi că al tău creier limbic este sediul emoțiilor și al memoriei. Emoții și memorie. Ăsta din față e mincinosul, care ai toate abilitățile, creierul modern, neocortexul, să vorbim și de frică imediat.

Când tu îmi zici mie: «am cea mai puternică mașină din lume», ăsta din mijloc, limbicul, zice: «n-ai mă, taci mă din gură». Ăștia doi când intră în conflict, se produc niște substanțe, instant. Te apucă și te mănâncă nasul, de-aia oamenii când vin să schimbă, se scarpină, se uită în jos, se uit în sus. Așa și cu cortizolul. Deci bârfa, critica, presupunerile eronate pe care noi le facem, ne presupunem permanent, luăm lucrul personal. Toate astea ne otrăvesc”, a conchis invitatul.

