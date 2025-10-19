Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Răzvan Vasile: „Cortizolul, hormonul stresului, a devenit otravă”

Răzvan Vasile: „Cortizolul, hormonul stresului, a devenit otravă”

19 oct. 2025, 14:17, Altceva Podcast
Răzvan Vasile: „Cortizolul, hormonul stresului, a devenit otravă”

Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre faptul că rușinea și vinovăția „otrăvesc” corpul. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Vezi că a te iubi pe tine nu înseamnă egoism. Egoism este când îi pui pe alții să satisfacă ție nevoile tale și îi judeci și dai vina pe ei”, a precizat Răzvan Vasile.

„Am avut această discuție și m-a întrebat cineva, la un moment dat, ce ți se pare că a te pune pe tine înaintea tuturor este formă de egoism. Și m-am gândit… nu ți se pare că faptul că te așezi în spatele altora, creezi o nedreptate celui care ar trebui să locuiască în interiorul tău? Că noi ne gândim întotdeauna, nu ne așezăm în fața celorlalți, ca nu cumva să-i nedreptățim pe ceilalți”, a spus Adrian Artene.

Răzvan Vasile: „Cortizolul, hormonul stresului, a devenit otravă”

Răzvan Vasile a vorbim despre modul în care oamenii se „otrăvesc” zilnic.

„Nu e adevărat. Noi nu ne punem acolo pentru că am fost atât de mulți judecați, încât ni s-a instalat efectiv un motor de judecată în cap. Noi avem un judecător. Tu știi că noi zi de zi… Adrian, asta e foarte trist, că lumea trebuie să asculte. Noi, zi de zi, ne otrăvim. Efectiv, uite, otravă. Uite, o luăm așa… O înghițim, doar că nu o înghițim, o producem.

În noi există un hormon al stresului. Lasă adrenalina. Cortizol. Cortizolul este un hormon al stresului, singurul hormon al stresul, care a creat evoluție, dar în limitele normale. Chimia umană trebuie respectată. Ce înseamnă otravă? În ziua de azi, cortizolul, hormonul stresului, a devenit otravă. Pentru că otravă, uite, la orice se întâmplă în jurul nostru, orice e mai mult sau mai puțin decât tu ai tu nevoie, se numește otravă. În ziua azi, noi producem cortizol non-stop”, spune Răvan Vasile.

„Fiecare operațiune de genul ăsta nouă ne produce cortizol, ne otrăvim singuri”

Antreprenorul a explicat, în continuare, cum se produce acest cortizol în corp.

„De ce? Pentru că ne judecăm. Pentru că punem presiune pe noi, pentru că vrem să controlăm tot, pentru că suntem perfecționiști, pentru că ne grăbim, pentru că bârfim, pentru că mințim, pentru că ne punem măști. Pentru că judecăm nu numai pe noi, ci și pe ceilalți. Fiecare operațiune de genul ăsta nouă ne produce cortizol, ne otrăvim singuri, ne auto-otrăvim. Cât e penibil e asta? După aia, eu te mint pe tine, fii atent ce am făcut ieri, astea au existat de autenticitate, e cea mai gravă, te inunzi cu cortizol. Tu știi că al tău creier limbic este sediul emoțiilor și al memoriei. Emoții și memorie. Ăsta din față e mincinosul, care ai toate abilitățile, creierul modern, neocortexul, să vorbim și de frică imediat.

Când tu îmi zici mie: «am cea mai puternică mașină din lume», ăsta din mijloc, limbicul, zice: «n-ai mă, taci mă din gură». Ăștia doi când intră în conflict, se produc niște substanțe, instant. Te apucă și te mănâncă nasul, de-aia oamenii când vin să schimbă, se scarpină, se uită în jos, se uit în sus. Așa și cu cortizolul. Deci bârfa, critica, presupunerile eronate pe care noi le facem, ne presupunem permanent, luăm lucrul personal. Toate astea ne otrăvesc”, a conchis invitatul.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Autorul recomandă:

Răzvan Vasile: „Cea mai mare adicție a unui om este durerea”

Răzvan Vasile: „Mintea are are două pedale: una de supraviețuire și una de evoluție”

Citește și

PODCAST ALTCEVA Răzvan Vasile: „Noi oamenii vom crește doar până la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi”
15:07
Răzvan Vasile: „Noi oamenii vom crește doar până la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi”
PODCAST ALTCEVA Răzvan Vasile: „Cea mai mare adicție a unui om este durerea”
13:49
Răzvan Vasile: „Cea mai mare adicție a unui om este durerea”
PODCAST ALTCEVA Răzvan Vasile: „Mintea are are două pedale: una de supraviețuire și una de evoluție”
13:18
Răzvan Vasile: „Mintea are are două pedale: una de supraviețuire și una de evoluție”
PODCAST ALTCEVA 🧠 Răzvan Vasile, creatorul „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, vine la Altceva cu Adrian Artene
12:55, 17 Oct 2025
🧠 Răzvan Vasile, creatorul „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, vine la Altceva cu Adrian Artene
PODCAST ALTCEVA Actorul Mihai Gruia Sandu DEZVĂLUIE ce suferință se ascunde în spatele măștii unui comediant: „Poate ar fi un studiu de caz”
18:34, 12 Oct 2025
Actorul Mihai Gruia Sandu DEZVĂLUIE ce suferință se ascunde în spatele măștii unui comediant: „Poate ar fi un studiu de caz”
PODCAST ALTCEVA 🎭 Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
14:39, 10 Oct 2025
🎭 Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o capsulă a timpului de 112 milioane de ani plină cu insecte antice