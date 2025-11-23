Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie cum putem schimba gândurile celorlalți: „Trebuie să avem încredere în acest proces”

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem schimba gândurile celorlalți. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul.

Cum putem schimba gândurile celorlați, secretele astrologului Cameliei Pătrășcanu

Adrian Artene: Noi de foarte multe ori rămânem la nivelul de detaliu, fără să avem tabloul întreg în fața noastră.

Camelia Pătrășcanu: Pentru că noi credem că dacă ne conectăm la tabloul nu mai suntem în prezent, nu, cu cât suntem conectați la viață cu atât răspunsul va fi mai adecvat și își va genera un efect pozitiv armonic pe termen lung, pentru că nu este răspunsul dat la situația care arde atunci și va fi un răspuns, cum să spun, concentrat doar pe situație care nici măcar nu rezolvă situația ,e un răspuns armonic. Din energia asta când te poziționezi în viață și întâmpini așa orice situație care ți se întâmplă, din energia asta se transmite să știți în jurul nostru și îi schimbă și celuilalt gândurile și trebuie să avem încredere în acest proces. Îmi spunea o femeie la un moment dat, prin 2000 mergeam la un club de dezbateri spiritual, spunea una că i-au intrat în casă niște adolescenți care furau ceva, puști de 16-17 ani, ea a auzit ceva zgomot și a aprins lumina și ăia erau, nu știau dacă să îi dea în cap sau să fugă și ea a zis care era în energia asta: „Nu vreți o cafea?” La două dimineața, ăia hăbăugi așa au zis: „Da!”, „Luați loc”. A dispărut de acolo, le-a dat timp sa accepte schimbul și a venit cu cafelele și a zis „Băi, băieți, cutare, cutare..” și au plecat până la urmă din casă, sărut mâna, vă rugăm să ne iertați. Dacă ea ar fi fost „Ce se întâmplă?” ea era deja pe setarea asta că oamenii sunt cum sunt, că pot greși, că trebuie să îi înțelegi în profunzimea sufletului pe care nu îl vede nimeni.

