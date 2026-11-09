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Donald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping săptămâna viitoare. Unde ar avea loc și ce intenționează să discute cu cei doi președinți

Melania Agiu
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Președintele american, Donald Trump, a declarat că va călătorii în China săptămâna viitoare, pentru summitul liderilor APEC, și că s-ar putea întâlni cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și cu președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping. Trump intenționează să discute cu cei doi lideri o serie de subiecte, printre ele și încheierea războiului din Iran.

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Trump le-a spus reporterilor, seara trecută, înainte de a se întoarce la Washington din Florida, că va călători în China pentru summitul APEC, programat pentru 18-19 noiembrie în centrul tehnologic din sudul țării, Shenzhen.

„Una dintre întâlniri, cred, va fi cu președintele Putin și președintele Xi, și asta va fi interesant. Discutăm despre multe lucruri, inclusiv despre denuclearizare, dar vom discuta despre multe alte aspecte. Încercăm să punem capăt războiului din Iran”, a spus el.

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Donald Trump a declarat, în octombrie, că este deschis unei întâlniri trilaterale cu Vladimir Putin și Xi Jinping, însă a subliniat că aceasta trebuie să se concentreze pe „armele nucleare și denuclearizare”.

The Wall Street Journal a relatat ulterior că Putin a propus organizarea unei întâlniri trilaterale pentru a discuta despre încheierea războiului de lungă durată al Rusiei în Ucraina.

La Kremlin se așteaptă ca o eventuală întâlnire între președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, și președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, să stârnească un mare interes la nivel mondial. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Peskov a explicat că părțile fac schimb de propuneri privind o posibilă agendă a întâlnirii și discută diverse chestiuni.

„Întâlnirea va fi, în orice caz, interesantă și va atrage atenția întregii lumi”, a subliniat reprezentantul Kremlinului, relatează URA.RU.

Întâlnirea celor trei lideri ar putea avea loc în marja summitului APEC.

Summitul APEC 2026 (Cooperarea Economică Asia-Pacific) se desfășoară în perioada 18-19 noiembrie 2026 la Shenzhen, în China. Acesta este cel mai important forum economic din regiune, reunind lideri din 21 de economii membre, printre care SUA, China și Japonia.

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