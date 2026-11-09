Cristela Georgescu susține că mandatul de supraveghere a soțului său autoriza interceptarea doar în spațiul public, nu și în locuință

Acuzația că ar fi încercat să perturbe, să distrugă camere video și microfoane de supraveghere din casa noastră.Pentru această presupusă faptă i-au deschis și un al cincilea dosar penal, cu doar două zile înainte de decizia de prelungire.Dar iată ce aflăm din motivarea Curții de Apel București, ajunsă pe surse în presă vineri, 6 noiembrie. Cu alte cuvinte, breaking news.Mandatul de supraveghere autoriza interceptarea și fotografierea noastră numai în spațiul public, nu în locuința noastră.Vă arăt ce nu v-a arătat și ce nu v-a spus presa.

Dacă a fost intenționat sau nu, asta vă las să judecați singuri.

Să recapitulăm.

Mâine, 9 noiembrie, Tribunalul București judecă cererea de înlocuire a arestării preventive a lui Călin cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Doamna judecător a solicitat săptămâna trecută acest nou termen pentru a putea primi și studia motivarea Curții de Apel legată de prelungirea arestării cu 30 de zile.

Până acum, așa cum am mai spus, nici avocații noștri, nici noi, familia, nu am primit documentul în mod oficial, doar presa.

Dacă presa are acces la documente judiciare înaintea apărării și a celor implicați, are și minima obligație de bună-credință de a prezenta întreaga imagine, nu doar o versiune selectivă în care un om nevinovat e prezentat ca infractor”, a transmis Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu: ”Noi nu cerem privilegii. Cerem o justiție corectă, independentă și egală pentru toți”