Deputatul AUR Muhammad Murad ia în calcul să îi propună fostului prezidențiabil Călin Georgescu preluarea conducerii formațiunii politice, pe fondul nevoii unui lider suprem al mișcării suveraniste. Murad a invocat în context relația apropiată dintre fostul candidat la alegerile prezidențiale și George Simion.

Astfel, parlamentarul susține că liderul AUR ar fi avut întâlniri aproape zilnice cu Georgescu, Mohammad Murad consideră că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 ar putea deveni chiar președintele partidului. Murad l-a descris pe Călin Georgescu ca fiind „liderul suprem” al mișcării suveraniste.

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George Simion, întâlniri frecvente cu Georgescu

Deputatul AUR a mai dezvăluit că George Simion i-ar fi confirmat personal că s-a întâlnit foarte des cu fostul prezidențiabil. Pornind de la această asociere, cunoscutul om de afaceri a avansat ideea ca Georgescu să fie invitat să preia președinția partidului de opoziție.

„Din ce am auzit și chiar mi-a zis personal, George Simion a avut întâlniri aproape zilnic cu domnul Georgescu. Eu, ca urmare, am zis: domnule, mi se pare foarte corect. Dacă așa stau lucrurile, hai să-l invităm pe domnul Georgescu să fie președintele partidului”, a declarat Muhammad Murad, la Realitatea Plus.

Parlamentarul a invocat și posibilitatea ca Georgescu să ocupe funcția de președinte executiv. Totuși, Murad nu a oferit alte detalii despre modul în care ar urma să fie pusă în practică o asemenea propunere. „Iar domnul Georgescu o să fie președintele executiv”, a completat deputatul AUR.

Călin Georgescu, numit „liderul suprem” al mișcării suveraniste

Muhammad Murad și-a argumentat propunerea prin nevoia de unitate în interiorul mișcării suveraniste. Deputatul susține că mesajul promovat de AUR este unul de unire a românilor, făcând referire totodată la existența a doi lideri importanți ai acestei mișcări.

„Aș vrea să clarificăm un lucru. Noi vorbim despre unitatea românilor. Partidul vorbește despre faptul că noi toți trebuie să fim uniți. Dacă sunt două persoane care sunt lideri ai acestei mișcări suveraniste, fără să spun care este mai…”, a afirmat Murad.

Parlamentarul a folosit o formulare fără rezerve cu privire la statutul lui Călin Georgescu în cadrul mișcării suveraniste din România. „Nu că e unul singur. Liderul suprem, să zic”, a conchis omul de afaceri de origine palestiniană.