Cătălin Caucă: „Am avut spovedanii cu oameni care într-adevăr au comis păcate grele”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre oamenii din penitenciar care au comis păcate grele. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.
Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă a vorbit despre oamenii din penitenciar care au comis păcate grele. Acesta pune că pentru unele persoane a existat posibilitatea de îndrumare, iar pentru altele nu. El spune că este vorba de conștiința cu care am fost înzestrați. Preotul explică că există programe în penitenciar pentru a-i ajuta la reintegrare. Caucă spune că există persoane care refuză schimbarea și ajutorul. De asemenea mai menționează că fiecare om are liber arbitru în deciziile pe care le ia.
„Am avut spovedanii cu oameni care într-adevăr au comis păcate grele, păcate pe care le-ați enumerat dumneavoastră anterior, dar care plângeau de sălta cămașa pe ei. Și vezi pocăința reală, vezi pocăința profundă a omului pentru greșeala făcută. Și atunci nu ne rămâne decât să-l îndrumăm, să-l redescopere pe Dumnezeu. Să își asume greșeala, să-și spășească păcatul și să caute să să se îndrepte. Că până la urmă asta vrem. Reintegrarea, reinserția lor nu doar în societate, ci în primul rând să se însănătoșească ei și să revină la familiile lor, la aparținătorii lor, niște oameni schimbați. Unii, vreau să vă spun că lucrurile, acesta greșeala face parte din natura lor. Ajunge să facă parte din natura lor. Noi desfășurăm nenumărate programe de reinserție socială, de reintegrare socială, chiar am desfășurat mai multe programe de prevenire a recidivei. Se numește această activitate: În temniță am fost și ați venit la Mine. Structurată pe patru ședințe, iar în a treia ședință este invitat cineva din comunitate, din exterior, ori un preot din comunitate, ori un specialist. Am avut invitați și pe domnii judecători ai supravegherii de libertate din cadrul penitenciarului. Eu le-am vorbit despre recidivă din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere moral, iar domnii judecători din punct de vedere juridic. Și vreau să vă spun că unul dintre ei a spus: Că nu mai încercați, nu vă mai străduiți, că tot aia o să fac… N-aș căuta vinovați. E ușor să arunci vina, să îți justifici infracțiunile, că e societatea de vină. Să nu uităm că toți avem liberul arbitru, liber arbitru, pe care ni l-a lăsat și Mântuitorul Hristos, dar și Dumnezeu, bineînțeles. Din marea sa iubire pentru oameni, ne-a creat liberi și suntem liberi să alegem. Dar să nu uităm că avem doar două căi pe care putem să alegem. Nu există cale de mijloc. Ori alegem calea lui Dumnezeu, calea într-un Hristos, ori alegem calea vrăjmașului. Și în același timp să nu uităm că nici mântuirea nu e obligatorie. Sunt multe elemente coroborate care duc într-o direcție sau în cealaltă. Dar să nu uităm că Dumnezeu a sădit în noi un raportor care se numește conștiință și care ea lucrează și ține de fiecare dacă o ascultă sau nu și urmează atunci când greșește sau urmează atunci când se simte bine că face fapte bune.”, a spus preotul capelan al Penitenciarului Rahova.