Cătălin Caucă: „Am avut spovedanii cu oameni care într-adevăr au comis păcate grele”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre oamenii din penitenciar care au comis păcate grele. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Cătălin Caucă: „Dar să nu uităm că Dumnezeu a sădit în noi un raportor care se numește conștiință și care ea lucrează și ține de fiecare dacă o ascultă sau nu și urmează atunci când greșește sau urmează atunci când se simte bine că face fapte bune.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă a vorbit despre oamenii din penitenciar care au comis păcate grele. Acesta pune că pentru unele persoane a existat posibilitatea de îndrumare, iar pentru altele nu. El spune că este vorba de conștiința cu care am fost înzestrați. Preotul explică că există programe în penitenciar pentru a-i ajuta la reintegrare. Caucă spune că există persoane care refuză schimbarea și ajutorul. De asemenea mai menționează că fiecare om are liber arbitru în deciziile pe care le ia.