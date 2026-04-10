Cătălin Caucă: „Conducerea penitenciarului, prin colegii care se ocupă de lucrurile acestea, le asigură o masă mai specială"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre masa specială oferită de conducerea penitenciarului de Paște deținuților. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

„Parcursul Sfintei Lumini este unul firesc. O delegație a Patriarhiei Române merge la locurile sfinte și ia Sfânta Lumină și apoi reprezentanții episcopiilor și arhiepiscopiilor prezente pe Aeroportul Otopeni își iau pentru protoieriile pe care le au în subordine. Iar noi, preoții, mergem la protoierie și luăm Sfânta Lumină în timp util. Astfel încât la Noaptea de Înviere să avem lumina venită de la Sfântul Mormânt. Am avut ceva emoții dar nu au fost probleme. Conducerea penitenciarului, prin colegii care se ocupă de lucrurile acestea, le asigură o masă mai specială într-adevăr. Cât despre Hristos, la masa deținuților, Hristos trebuie să fie la masa fiecărui creștin care se bucură de Învierea Sa. La masa fiecărui creștin care așteaptă cu nerăbdare această mare sărbătoare. Hristos, până la urmă a venit pentru noi toți. Chiar El spune că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și n-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Sunt argumentele cu care eu mă prezint în fața enoriașilor mei, crezând cu tărie că există speranță, există îndreptare și există pocăință pentru fiecare dintre ei.”, a spus preotul capelan al Penitenciarului Rahova.

