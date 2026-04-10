Cătălin Caucă: „Conducerea penitenciarului, prin colegii care se ocupă de lucrurile acestea, le asigură o masă mai specială”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre masa specială oferită de conducerea penitenciarului de Paște deținuților.

Cătălin Caucă: „Hristos, la masa deținuților, Hristos trebuie să fie la masa fiecărui creștin care se bucură de Învierea Sa. La masa fiecărui creștin care așteaptă cu nerăbdare această mare sărbătoare. Hristos, până la urmă a venit pentru noi toți.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă a vorbit despre masa specială oferită de conducerea penitenciarului de Paște deținuților. Acesta a explicat și procedura prin care preoții iau Lumina Sfântă și o duc în biserici. Preotul a mai spus că Iisus Hristos nu face diferențe, chiar dacă ești în penitenciar. El vine la orice creștin. Caucă susține că există îndreptare și pocăință pentru fiecare persoană.