Cătălin Caucă: „Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară”

Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre cum decurge o cununie religioasă într-un penitenciar.
Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă a vorbit despre cum decurge o cununie religioasă într-un penitenciar. Acesta a explicat că. dacă conducerea unității aprobă cererea, cununia religioasă este oficiată în biserica penitenciarului. Invitații sunt într-un număr restrâns: mireasa și nașii. Momentul emoționant este imortalizat de către agenții tehnici care pun ulterior filmările și pozele pe un CD. Acesta va fi înmânat în momentul eliberării, spune preotul.
„Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară. Numai că participanții sunt într-un număr foarte limitat, stricți, ca să zicem așa nașii și mireasa. Atât. Se face o cerere, condiția de bază este să aibă cununia civilă săvârșită. Vin cu certificatul acela de cununie, fac o cerere, atașează la ea copii după documente. Dacă conducerea unității aprobă săvârșirea tainei sfintei cununii. Eu săvârșesc în biserica penitenciarului și să știți că este plină de emoție. Pline de emoție. Am simțit emoția celor care au participat. Atât doamna cât și persoana privată de libertate de la momentul acela, care s-au bucurat sincer și erau foarte emoționați. Invitații vă dați seama, nașii și mireasa au venit, pregătiți de afară. El își alege cele mai bune haine, vă dați seama. Ca pentru momentul respectiv… N-am intrat în detalii de genul acesta, dar au venit decent și chiar foarte frumos îmbrăcați. Sunt colegii mei, agenții tehnici care imortalizează în momentul. Se pun pe un CD și îi este înmânat când se eliberează… Petrec puțin timp acolo, sub atentă monitorizare și apoi fiecare se retrage la ale sale.”, a spus preotul capelan al Penitenciarului Rahova.