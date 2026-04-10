Prima pagină » Emisiuni » Cătălin Caucă: „Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară”

Cătălin Caucă: „Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară”

Cătălin Caucă: „Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre cum decurge o cununie religioasă într-un penitenciar. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Cătălin Caucă: „Dacă conducerea unității aprobă săvârșirea tainei sfintei cununii. Eu săvârșesc în biserica penitenciarului și să știți că este plină de emoție. Pline de emoție. Am simțit emoția celor care au participat.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă  a vorbit despre cum decurge o cununie religioasă într-un penitenciar. Acesta a explicat că. dacă conducerea unității aprobă cererea, cununia religioasă este oficiată în biserica penitenciarului. Invitații sunt într-un număr restrâns: mireasa și nașii. Momentul emoționant este imortalizat de către agenții tehnici care pun ulterior filmările și pozele pe un CD. Acesta va fi înmânat în momentul eliberării, spune preotul.

„Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară. Numai că participanții sunt într-un număr foarte limitat, stricți, ca să zicem așa nașii și mireasa. Atât. Se face o cerere, condiția de bază este să aibă cununia civilă săvârșită. Vin cu certificatul acela de cununie, fac o cerere, atașează la ea copii după documente. Dacă conducerea unității aprobă săvârșirea tainei sfintei cununii. Eu săvârșesc în biserica penitenciarului și să știți că este plină de emoție. Pline de emoție. Am simțit emoția celor care au participat. Atât doamna cât și persoana privată de libertate de la momentul acela, care s-au bucurat sincer și erau foarte emoționați. Invitații vă dați seama, nașii și mireasa au venit, pregătiți de afară. El își alege cele mai bune haine, vă dați seama. Ca pentru momentul respectiv… N-am intrat în detalii de genul acesta, dar au venit decent și chiar foarte frumos îmbrăcați. Sunt colegii mei, agenții tehnici care imortalizează în momentul. Se pun pe un CD și îi este înmânat când se eliberează… Petrec puțin timp acolo, sub atentă monitorizare și apoi fiecare se retrage la ale sale.”, a spus preotul capelan al Penitenciarului Rahova.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
10:59
Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
09:00
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
08:00
Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde s-ar fi putut ascunde apa pe Lună
LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
18:15
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
FLASH NEWS JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
18:08
JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
FLASH NEWS Bucureștenii se revoltă împotriva noilor tarife Metrorex. Peste 10.000 de persoane au semnat o petiție
18:08
Bucureștenii se revoltă împotriva noilor tarife Metrorex. Peste 10.000 de persoane au semnat o petiție
EMOȚIONANT Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”     
17:31
Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”     
TURISM Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă
17:28
Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă
FLASH NEWS Soții Macron l-au vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce preocupări comune au președintele francez și Suveranul Pontif
17:16
Soții Macron l-au vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce preocupări comune au președintele francez și Suveranul Pontif

Cele mai noi

Trimite acest link pe