Cătălin Caucă: „Rânduiala slujbei este exact ca în libertate, ca afară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al Penitenciarului Rahova, a vorbit despre cum decurge o cununie religioasă într-un penitenciar.

Cătălin Caucă: „Dacă conducerea unității aprobă săvârșirea tainei sfintei cununii. Eu săvârșesc în biserica penitenciarului și să știți că este plină de emoție. Pline de emoție. Am simțit emoția celor care au participat.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Cătălin Constantin Caucă a vorbit despre cum decurge o cununie religioasă într-un penitenciar. Acesta a explicat că. dacă conducerea unității aprobă cererea, cununia religioasă este oficiată în biserica penitenciarului. Invitații sunt într-un număr restrâns: mireasa și nașii. Momentul emoționant este imortalizat de către agenții tehnici care pun ulterior filmările și pozele pe un CD. Acesta va fi înmânat în momentul eliberării, spune preotul.